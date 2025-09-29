VHS tråden

Är det någon som fortfarande använder vhs?

Jag köpte nyligen en vhs/dvd kombo och är nu sugen på lite filmer som endast finns på vhs, och filmer där svensk dubb bara finns på vhs, sen finns det vissa filmer som blev omdubbade till dvd och streaming så vill man ha den svenska originalrösten så får man ändå skaffa vhs versionen.

Jag skulle gärna vilja ha tips på filmer som

Bara finns på vhs

Svensk dubb endast på vhs

Dubben som finns på vhs innan ddt dubbades lm till dvd.

Trex och hans vänner såg min dotter på igår, jag hade annat att göra men hade svårt att slita mig pga nostalgi.

Oliver och gänget med Tommy nilsson som sjunger

Taran och den magiska kitteln, grymt underskattad, och käskig.

Änglahund tänkte jag köpa.

Den lilla larven cathy.

Pokemon filmerna har jag med, av någon anledning är de sinnessjukt dyra på dvd om man vill ha svenskt tal, runt 1000kr