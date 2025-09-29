VHS tråden

Siegfried
VHS tråden

Är det någon som fortfarande använder vhs?

Jag köpte nyligen en vhs/dvd kombo och är nu sugen på lite filmer som endast finns på vhs, och filmer där svensk dubb bara finns på vhs, sen finns det vissa filmer som blev omdubbade till dvd och streaming så vill man ha den svenska originalrösten så får man ändå skaffa vhs versionen.

Jag skulle gärna vilja ha tips på filmer som

Bara finns på vhs
Svensk dubb endast på vhs
Dubben som finns på vhs innan ddt dubbades lm till dvd.

Trex och hans vänner såg min dotter på igår, jag hade annat att göra men hade svårt att slita mig pga nostalgi.

Oliver och gänget med Tommy nilsson som sjunger

Taran och den magiska kitteln, grymt underskattad, och käskig.

Änglahund tänkte jag köpa.

Den lilla larven cathy.

Pokemon filmerna har jag med, av någon anledning är de sinnessjukt dyra på dvd om man vill ha svenskt tal, runt 1000kr

Sebastian Lind
Nej, det var nog 20 år sen jag senast fipplade med VHS-kassetter. Minns dock hur man bytte VHS-kassetter med inspelade animé-serier på Animanga en gång i tiden! Det var tider det... Det var svindyrt med animé och bildkvalitén på bytes-kassetterna var... grynig ibland... good times!

WildThing
Jag vet att en polare fick mig att sätta upp och rippa Djungel-George för att den svenska dubben bara fanns på VHS och hon var supernostalgisk till den. Så det är något i guess

Sphere Of No-Form
Det var länge sen man hade någon fungerande VHS-spelare, har nog bara någon box med Apornas Planet kvar.

scaryfoot
Det bästa med vhs var att de tog sån plats i hyllan. Fodralet och kassetten var nåt rejält att hålla i. Man kände att man ägde filmen. Den var äkta och riktig.
Jag skrev till några distributörer och de skickade omslag till filmerna jag kopierat, så jag kunde ha dom i mina fodral. På den tiden fick man jobba lite för att få filmen. Hyra en moviebox och kånka hem. Koppla med alla sladdarna och kopiera filmen. Sen kånka ner filmen och movieboxen till videobutiken dagen efter i regnet. Det var tider det.

Jag har kvar Dödligt Vapen 2. Spelade in ett reportage efter filmen från en lokal tv-kanal de använde här då. 1994. En av kompisarna var reporter.
Och så har jag kvar en Prince-konsert jag spelade in från tv 1988. Och några musikvideos efter. Bl.a. Dan Reed Network "Get To You"

Ruffles
It's not a lake, it's an ocean
Han har ett närmast erotiskt förhållande till VHS som är väldigt underhållande.

Jag har en VHS-spelare kvar i förrådet eftersom jag har en del inspelat material från barndomen som jag har sparat, däribland sådant vi filmade med den videokamera familjen hade då. Har inte vågat plocka fram och titta på det än, är lite känsligt.

Klorixx
Medeltidsman 🧔
Exakt det här har jag konstaterad med Dumbo.
Minns att jag hade den på VHS (säkert inte ens orginal utan inspelad från tv). Har försökt få tag i utgåvan med dom rösterna med det är helt omöjligt att få tag i någon digital form alls

Kazutoyo
Flyttade för 20 år sedan, i samma veva så plockades VHS-spelaren bort från TV-bänken. Har använt den kanske två gånger sedan dess. Har dock kvar all anime som jag köpte på VHS och några inspelade filmer/serier.

Av det jag har så är det två saker jag kan komma på som aldrig släppts på DVD.
Based on an Untrue Story - Väldigt rolig komedi i bästa Mel Brooks-stil, utan Mel Brooks.
OP Center - Spännande miniserie på 3 timmar, där en nedklippt filmversion på 2 timmar släpptes på DVD men inte serien i sin helhet. Och serien är märkbart bättre än filmen, så det är synd.

Sigurd
Jag har en VHS-spelare. Har både köpta filmer och inspelat material.

Siegfried
Man kan ju lämna in banden och få dom överförda till en hårddisk.

Ruffles
It's not a lake, it's an ocean
Ja, självklart. Men jag har inte velat göra det.

TheVoomyOne
Under 90-talet spelade jag in väldigt många musikvideos på VHS band (6 fulla band) som jag har kvar än idag, har även en VHS spelare kvar så jag kan kolla på dom ibland. Sen har jag ett band med en komedisketch från 80-talet som heter Kullagret, finns inte att se någonstans på nätet idag förutom nåt enstaka klipp på youtube.

Lith
Kopiera och skicka till Rosa Mannen fast jag antar att en VHS kassett är dyr som fan idag?

Nemo
Ahh, nostalgitripp... Jag fick första plattan (vinyl) signerad av Dan Reed i en skivbutik i Stockholm back in the days. 😊

scaryfoot
Oj, vad coolt! Är avundsjuk här. Minns första gången jag hörde den låten. Helt nytt sound man aldrig hört förut. De var favoriter där några år, speciellt med andra skivan, Slam.

scaryfoot
Spelade också in videos, mest från MTV, på 90-talet. Oftast efter filmer jag hade.

Alexraptor
Nu har jag inte haft en fungerande VHS spelare på år och dar, men har fortfarande kvar en hel del av mina gamla filmer.

Ett litet axplock.

