Världens bästa spel-låt: Grupp H - II
Omgång två för grupp H!
I den här gruppen kommer Opening Theme - Streets of Rage 2 och Hellwalker - Doom 2016 gå sina resterande matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 30/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 3/10 kl 21.00.
På torsdag kommer sista omgången med gruppspelsmatcher för grupp G och grupp H.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Opening Theme - Streets of Rage 2
Hellwalker - Doom 2016
Trainer Battle - Pokémon Red/Blue/Yellow
Deep Space Travel - Stellaris
Dawn of a New Time - Battlefield 1
Hymn of the Fayth - Final Fantasy X
The Rain Formerly Known as Purple - Risk of Rain 2
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp G omgång 2
Ad hoc addendum