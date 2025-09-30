Världens bästa spel-låt: Grupp G - II
Omgång två är här!
I den här gruppen kommer Easthaven in Peace - Icewind Dale och Main Theme Battlefield 1942 gå sina resterande matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 30/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 3/10 kl 21.00.
På torsdag kommer sista omgången med gruppspelsmatcher för grupp G och grupp H.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Easthaven in Peace - Icewind Dale
Main Theme Battlefield 1942
Ken Theme - Super Street Fighter 2
Overworld 1 - Teenage Mutant Ninja Turtles
MainFrame - Borderlands: The Pre-Sequel
Venus Lighthouse - Golden Sun
Moon Theme - DuckTales
Länklista:
