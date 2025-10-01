Mulle Meck Bygger Bilar är min första Youtube special när det kommer till nostalgispel

Hej. Idag har jag äntligen släppt "Mulle Meck Bygger Bilar" vilket är min första Youtube Special när det kommer till nostalgi. Jag har runt 35 spel till som jag ska göra Youtube special på. Kolla gärna in den om ni känner för det. I framtiden kommer jag berätta hur jag får igång de här gamla spelen på Linux Mint med hjälp av Wine.