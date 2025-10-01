Vinst för demokratin!

Skrivet av GustavA: Hmm ok. Du tycker inte att du generaliserar och förenklar en hel del nu? Världen fungerar inte så, den är mycket mer kaotisk och 1984 har jag såklart läst. Det tror jag var en del av kursplanen i svenska på gymnasiet. Gå till inlägget

Givetvis generaliserar och förenklar jag, detta är fel forum för djupgående resonemang inom ämnet. Jag är dock fast övertygad om att jag har rätt. Jag är 40+ och har levt i Sverige hela mitt liv. Jag har ett stort intresse för Samhällskunskap, Historia, Geografi, Juridik, Politik och Statistik, om vi ska använda "skoletiketter". Ett av mina starkaste "ämnen" är/var alltid "Nutidsorientering". Jag vill därför påstå att jag har tillräckligt med kunskap för att göra en väl avvägd bedömning och därifrån dra slutsatser som ovan är baserade på.

Det krävs inte många timmars googlande för att hitta nyhetsartiklar som tar upp allt detta, bl.a människors brist på intresse för politik och omvärld och så kallat "attention span". Vi har ett generellt statligt bidrag (Mediestöd via Mediemyndigheten) till utvald mainstream-massmedia med tydliga ramar för vad som inte får behandlas. Innan dess fick vi lära oss allt om "Tidningsdöden". Historien om nättidningen Bulletin t.ex. är ett bra exempel för den som vill göra egna efterforskningar.

Vi gick med i en försvars/krigs-allians utan folklig förankring annat än "opinionsmätningar" som gjordes efter en lång period av skrämselpropaganda om att "Ryssen kommer". Har man levt några år så minns man fortfarande Kalla krigets propaganda, om inte så är det bara att prata med sina föräldrar. P3-Dokumentärer finns det gott om som "debunkar" mycket av den överdrivna rysskräcken. Just nu styrs vår utrikespolitik från Bryssel samtidigt som Mark Rutte/NATO tycker att vi ska byta välfärd mot artillerigranater. För att bara nämna några exempel.

När jag gick i skolan så hade Benetton, vill jag minnas, någon sorts reklamkampanj om mångkultur och det ledde till olika grupparbeten i skolan. Där firade vi FN-dagen och hade mindre versioner av Generalförsamlingen. En av grunderna där var att alla skulle få komma till tals, oavsett ursprung och åsikter. Spola fram till idag och vi har "stängt av" hela Ryssland från vårat medvetande, allt dom säger är ett virus som förstör våra hjärnor. Vi är på god väg att göra samma sak med Kina. Hur kan någon påstå att det inte blivit sämre? Hur ska man kunna bilda sig en egen uppfattning när man bara hör ekot från alla som tycker som en själv?

Kort sagt, enligt min mening, har demokratin ändrat skepnad från att upplevas som folkligt styre till ett statsskick som är till för att styra folk med tydliga drag av polisstat. Vi har det inte lika illa som i Storbritannien men vi är på god väg.

Jag känner att jag balanserar på en väldigt tunn röd linje här för att inte bryta mot forumregler så jag hoppas du kan förstå och godta mina argument, även om du inte håller med om dom.

Mvh