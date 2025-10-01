Vinst för demokratin!
Flashback grundaren gick friad!
Nu kan sidor som denna pusta ut och inte känna att de behöver modderera 24/7!
Vinst för demokratin!
Var väl snarare en förlust för demokratin. Modern demokrati verkar ju på ett väldigt orwelliskt sätt främst handla om styrande av folk och inskränkande av rättigheter.
Så en vinst för folket skulle jag kalla det!
Du får gärna utveckla det där?
Utveckla? Jag tycker jag är väldigt tydlig.
Vi (folket) har inget inflytande, vi matas med propaganda genom "oberoende" media för att tycka och tänka rätt. Majoriteten har varken tid eller lust att göra egna efterforskningar och bildar sin uppfattning utifrån rubriker och plakatpolitik. Resultatet blir att vi styrs av en okunnig majoritet som är väldigt lätt att påverka genom alarmism och skrämselpropaganda.
Att våra friheter blir mer och mer inskränkta borde vara uppenbart, antingen genom lagstiftning eller skambeläggande.
För att förstå innebörden av "Orwelliskt" bör man läsa en brittisk originalutgåva av 1984. Kan varmt rekommendera Deluxe-versionen på Amazon. Min bibel.
Mycket bra att det finns forum med högt i tak där allt kan diskuteras. Flashback har ändå 100+ moderatorer som raderar 1000+ inlägg per dag.
Det fungerar också som en utmärkt karantän för alla galenpannor som annars skulle sitta i andra forum ute på Internet och bräka. Tycka vad man vill om Flashback, men det behövs.
Om den här tråden ska förbli öppen får ni som skriver hålla schysst ton mot varandra, och motivera era påståenden. Att hävda att alla politiker suger, alla medier köpta, alla på någon politisk sida är idioter och liknande är eget tyckande - inte nödvändigtvis allmängiltig sanning - så stå över sånt.
Det är snarare Familjeliv som huserar de riktiga galenpannorna. Jisses vilket dravel man beskådar där.
En gammal kollega (vi kan kalla honom "Calle") föreslog IP-spärr på den siten för nyblivna föräldrar.
Och Flashback är dravelfritt? Familjeliv är bara Flashback för tjejer, båda lika vansinniga. Men nu var det inte det som tråden handlade om.
Låter som en god idé. Detsamma borde gälla byggahus.se för nyblivna villaägare.
Min bild är att Flashback har en väldigt bred publik där det ryms både galenpannor och genier och allt där emellan. Familjeliv å andra sidan är väldigt inriktat på det förstnämnda.
Hmm ok. Du tycker inte att du generaliserar och förenklar en hel del nu? Världen fungerar inte så, den är mycket mer kaotisk och 1984 har jag såklart läst. Det tror jag var en del av kursplanen i svenska på gymnasiet.
Låter som en god idé. Detsamma borde gälla byggahus.se för nyblivna villaägare.
Det värsta är ändå FZ. Nyblivna gamers och konsolkrigare måste sättas i karantän!!!
Det värsta är ändå FZ. Nyblivna gamers och konsolkrigare måste sättas i karantän!!!
Har aldrig hört talas om den. Är den ny?
Den här utvecklingen gillar jag inte.
Alla inlägg och övriga utlåtanden man gör som privatperson bör ju alltid först s.k. "faktagranskas" och godkännas av regimen, allra helst att EU-parlamentets ordförande styr vad vi säger till och om varandra. Sovjet den stora förebilden för ultimat fungerande demokrati. Där slapp man kreti o pleti som vräkte ur sig än det ena än det andra..
Hmm ok. Du tycker inte att du generaliserar och förenklar en hel del nu? Världen fungerar inte så, den är mycket mer kaotisk och 1984 har jag såklart läst. Det tror jag var en del av kursplanen i svenska på gymnasiet.
Givetvis generaliserar och förenklar jag, detta är fel forum för djupgående resonemang inom ämnet. Jag är dock fast övertygad om att jag har rätt. Jag är 40+ och har levt i Sverige hela mitt liv. Jag har ett stort intresse för Samhällskunskap, Historia, Geografi, Juridik, Politik och Statistik, om vi ska använda "skoletiketter". Ett av mina starkaste "ämnen" är/var alltid "Nutidsorientering". Jag vill därför påstå att jag har tillräckligt med kunskap för att göra en väl avvägd bedömning och därifrån dra slutsatser som ovan är baserade på.
Det krävs inte många timmars googlande för att hitta nyhetsartiklar som tar upp allt detta, bl.a människors brist på intresse för politik och omvärld och så kallat "attention span". Vi har ett generellt statligt bidrag (Mediestöd via Mediemyndigheten) till utvald mainstream-massmedia med tydliga ramar för vad som inte får behandlas. Innan dess fick vi lära oss allt om "Tidningsdöden". Historien om nättidningen Bulletin t.ex. är ett bra exempel för den som vill göra egna efterforskningar.
Vi gick med i en försvars/krigs-allians utan folklig förankring annat än "opinionsmätningar" som gjordes efter en lång period av skrämselpropaganda om att "Ryssen kommer". Har man levt några år så minns man fortfarande Kalla krigets propaganda, om inte så är det bara att prata med sina föräldrar. P3-Dokumentärer finns det gott om som "debunkar" mycket av den överdrivna rysskräcken. Just nu styrs vår utrikespolitik från Bryssel samtidigt som Mark Rutte/NATO tycker att vi ska byta välfärd mot artillerigranater. För att bara nämna några exempel.
När jag gick i skolan så hade Benetton, vill jag minnas, någon sorts reklamkampanj om mångkultur och det ledde till olika grupparbeten i skolan. Där firade vi FN-dagen och hade mindre versioner av Generalförsamlingen. En av grunderna där var att alla skulle få komma till tals, oavsett ursprung och åsikter. Spola fram till idag och vi har "stängt av" hela Ryssland från vårat medvetande, allt dom säger är ett virus som förstör våra hjärnor. Vi är på god väg att göra samma sak med Kina. Hur kan någon påstå att det inte blivit sämre? Hur ska man kunna bilda sig en egen uppfattning när man bara hör ekot från alla som tycker som en själv?
Kort sagt, enligt min mening, har demokratin ändrat skepnad från att upplevas som folkligt styre till ett statsskick som är till för att styra folk med tydliga drag av polisstat. Vi har det inte lika illa som i Storbritannien men vi är på god väg.
Jag känner att jag balanserar på en väldigt tunn röd linje här för att inte bryta mot forumregler så jag hoppas du kan förstå och godta mina argument, även om du inte håller med om dom.
Det är fullständigt absurt att han ens blivit åtalad. I artikeln står följande om "BBS-lagen":
"Det är inte första gången som domstol tillämpar BBS-lagen, men bara en gång har det lett till en fällande dom. Då dömdes administratören för en Facebookgrupp, som hölls ansvarig för inlägg som andra medlemmar publicerat i gruppen."
Att vi bor i ett samhälle där en administratör för en facebookgrupp kan dömas för att folk skriver idiotiska saker är befängt. Det är illa nog att hets mot folkgrupp används så frikostigt som den gör, men att försöka hålla någon ansvarig för vad andra individer skriver är ja, Orwelliskt.
Vi är inte långt ifrån Storbrittaniens fascistiska situation där folk regelbundet fängslas och bötfälls för att de skrivit dumma kommentarer online.
Jösses ja, polisen brukar väl göra hembesök där hos folk som pratat illa om politiker och andra makthavare. Maktmissbruk på högsta möjliga nivå när makthavare lagstiftar mot att befolkningens rätt att kritisera..
Samtidigt så kan man argumentera för att det inte är rimligt att folk kan häva ur sig vad som helst på olika forum eller i sociala medier under full anonymitet. Det är ganska självreglerande i verkliga världen då spårbarheten av det som sägs gör att de som häver ur sig saker lättare får stå till svars för det som de säger. Och då inte enbart i juridisk mening.
Storbrittanien går för långt det håller jag med dig. Men det är allt för lätt att sprida propaganda och desinformation när avsändaren är okänd. Detta utnyttjas inte bara av främmande makt eller politiska partier utan även av vuxna som utsätter andra vuxna och barn som utsätter andra barn. Vilket är ganska vanligt då impulskontrollen rent kliniskt är lägre hos barn och ungdomar.
Så inför krav på bankID för att få göra inlägg på forum och sociala medier där inlägget är spårbart och kan kopplas ihop med en verklig person, vilket motverkar fejk konton, så tror jag att vi kan ha både yttrandefrihet på nätet och har lättare att hantera desinformation, propaganda och mobbing.
Jag tror inte att politiker varken i sverige eller eu är maktgalna kontrollfreak som kör över befolkningen. Jag tror heller inte att de är särskilt onda, åtminstone inte mer än alla andra. Gänget i toppen vill säkert göra rätt och göra världen till en bättre plats. Problemet är att trots det så blir det ändå fel. Jag tror inte att de helt enkelt längre vet vad som är rätt.
Jag gissar att det beror på att de har lika svårt som alla andra att sålla i bruset av nyheter och då går man gärna på magkänsla med resultatet att det antingen ser ut som att de inte vet vad de vill eller att de är genomgående onda och dåliga människor. Lägg då också till att vi har vant oss vid snabba beslut och kräver snabba resultat. Dålig kombo när du ska styra ett land.
En liten hobbyanalys såhär på onsdagseftermiddagen.
Har svårt att tolka dig, är du för att människor med avvikande åsikter ska kunna stämplas som "klimatförnekare", "anti-vaxxare", "faktaresistent", "putinkramare" osv med potentiell risk att förlora arbete och vänner bara för att dom behöver prata av sig och kanske testa sina ståndpunkter? Ett av dom bästa sätten att hantera propaganda borde väl ändå vara att ta upp ämnena för diskussion så att personen som tänker "fel" kan bli ifrågasatt och motbevisad. Alternativet är ju att "desinformationen" aldrig motbevisas eftersom vederbörande sluter sig och i förlängningen kan utveckla extremism. Har man redan avfärdat massmedia som dyngspridare så kommer det inte hjälpa med 10 artiklar om dagen som försöker bevisa motsatsen eller att man får ett socialt straff så fort man öppnar munnen på ett internetforum.
Jag tycker anonym diskussion borde vara en grundpelare i vår "demokrati", avsändaren är irrelevant om motargumenten är starka nog. Fokus borde istället läggas på att göra mottagarna av "desinformationen" mer intresserade och kunniga så dom börjar tänka "rätt".
Har svårt att tolka dig, är du för att människor med avvikande åsikter ska kunna stämplas som "klimatförnekare", "anti-vaxxare", "faktaresistent", "putinkramare" osv med potentiell risk att förlora arbete och vänner bara för att
Aaah tror jag är lite för det faktiskt.
Om man verkligen är övertygad om sina åsikter så behöver man inte gömma sig bakom anonymitet för att lufta dem och kan tåla att rimligheten i det man påstår granskas av andra.
Det blir däremot ganska svårt att hantera detta om anonyma människor påstår vad som helst utan att kunna ifrågasättas samtidigt som det sprids förnekande av vetenskap för att man inte accepterar att motbevisas. Att förneka empirisk vetenskap är detsamma som att förneka verkligheten.
Många av de etiketter du slänger fram här klistras på människor oavsett om de luftar åsikter i verkliga livet eller online. Men det sker inte alltid utan anledning. Vill man "testa sina stådnpunkter" så har man säkerligen med sig goda argument som man kan stå för. Då kan man även förhoppningsvis tåla att man har fel utan att behöva landa i konspiratoriska spår att det är inte ståndpunkten som är fel utan vetenskapen/verkligheten som är det.
Men forskning visar att det är svårt att vända en människa som är övertygad om sin uppfattning oavsett hur mycket fakta som kanske finns för att motbevisa denna. För vissa till den grad att man ägnar sig åt "magiskt tänkande". Man letar efter halmstrån och blir då lätta mål för just den desinformation och propaganda du nämner. I detta är det då lätt att dessa personer bygger sig en alternativ verklighet baserat på "alternativa fakta", om man skall använda en känd amerikansk dyngspridares ord.
Så nej. Det finns inga rimliga argument för att behålla full anonymitet på forum, kommentarsfält eller i sociala medier. Det driver istället på mängden desinformation och propaganda och gör människor till lätta mål för just desinformation och propaganda. Det finns bara incitament här för att bedriva påverkansoperationer och anonymiteten gör att sådana kan bedrivas med små medel från ett pojkrum, med potentiellt samma räckvidd som de tankesmedjor som med utländskt kapital bedriver påverkan i Sverige.
Att förlora anonymiteten på internet kanske är ett vettigt pris att betala för att slippa hot och mobbning. Det är inte en mänsklig rättighet att få vräka ur sig allt som dyker upp i huvudet. Det kanske bara är bra om vi lär oss att behandla medmänniskor värdigt igen.
Hot och våld ska självklart lagföras och jag vet ingen som försvarar den typen av anonymitet. Efter det måste vi våga vara öppna med nästintill total yttrandefrihet även om vissa kan råka illa ut. Ingen princip är så ren att den inte kastar en skugga. Yttrandefrihet gör ont och det måste få göra det.
Varje kultur eller nation har haft sjuka idéer som varit norm och fortfarande är. Med anonymitet kan vi utmana den utan att riskera att riskera våra liv. Annars får du gärna flytta till en diktatur eller religiöst land så ska vi se vad du tycker när de knackar på dörren för något som i Sverige inte hade varit fel.
Folk flyttar till Sverige och de demokratiska länderna just för att vi är en demokrati med långtgående yttrandefrihet. Den börjar allt mer inskränkas från alla möjliga håll och det bör oroa alla.
