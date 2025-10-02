Hur håller man skägget i schack?

YmerXE
Hur håller man skägget i schack?

Fått ett längre skägg, ett bra hårdrocks skägg. någon som har tips på hur man håller det under kontroll? kör ett hårband ibland. funkar hyfsat. någon som har tips?

signatur

Konsoler: Xbox One, Xbox One S (hos kompis), Xbox One X, Xbox Series X, PS4, PS4 Pro
CPU: AMD Ryzen 5 7600X
GPU: Gigabyte Geforce RTX 3060 Ti 8GB Eagle OC 2.0
MEM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Vengeance

Zymac
Brukar köra med två hårsnoddar, en upptill och en nedtill, ibland så flätar jag skägget antingen med 2 tampar som man tvinnar som ett rep eller så gör jag 3 tampar i en klassisk fläta. (har väl ungefär skägg ner till naveln)

2 tampsexempel

signatur

Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
- Sir Terry Pratchett

YmerXE
tror jag inte nått den nivån ännu. pic här

signatur

Konsoler: Xbox One, Xbox One S (hos kompis), Xbox One X, Xbox Series X, PS4, PS4 Pro
CPU: AMD Ryzen 5 7600X
GPU: Gigabyte Geforce RTX 3060 Ti 8GB Eagle OC 2.0
MEM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Vengeance

