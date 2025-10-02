Hur håller man skägget i schack?
Hur håller man skägget i schack?
Fått ett längre skägg, ett bra hårdrocks skägg. någon som har tips på hur man håller det under kontroll? kör ett hårband ibland. funkar hyfsat. någon som har tips?
Brukar köra med två hårsnoddar, en upptill och en nedtill, ibland så flätar jag skägget antingen med 2 tampar som man tvinnar som ett rep eller så gör jag 3 tampar i en klassisk fläta. (har väl ungefär skägg ner till naveln)
2 tampsexempel
