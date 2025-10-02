Världens bästa spel-låt: Grupp G - III

Världens bästa spel-låt: Grupp G - III

Sista omgången i grupp G!

Alla resterande matcher kommer här att avgöras.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 2/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 5/10 kl 21.00.
På tisdag drar grupp I och J igång!

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Ken Theme - Super Street Fighter 2

Overworld 1 - Teenage Mutant Ninja Turtles

MainFrame - Borderlands: The Pre-Sequel

Venus Lighthouse - Golden Sun

Moon Theme - DuckTales

Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp G - II
Grupp H - II
Grupp H - III

OBS! I detta nu ser jag att det är två som har röstat "fel" 🤫 i match sju...

Tack!

