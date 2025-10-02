Världens bästa spel-låt: Grupp G - III
Sista omgången i grupp G!
Alla resterande matcher kommer här att avgöras.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 2/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 5/10 kl 21.00.
På tisdag drar grupp I och J igång!
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Ken Theme - Super Street Fighter 2
Overworld 1 - Teenage Mutant Ninja Turtles
MainFrame - Borderlands: The Pre-Sequel
Venus Lighthouse - Golden Sun
Moon Theme - DuckTales
Ad hoc addendum
OBS! I detta nu ser jag att det är två som har röstat "fel" 🤫 i match sju...
Tack!
Ad hoc addendum