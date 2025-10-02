Världens bästa spel-låt: Grupp H - III
Världens bästa spel-låt: Grupp H - III
Sista omgången grupp H!
All kvarvarande matcher kommer att avgöras i den här gruppen!
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 2/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 5/10 kl 21.00.
På tisdag drar grupp I och J igång!
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Trainer Battle - Pokémon Red/Blue/Yellow
Deep Space Travel - Stellaris
Dawn of a New Time - Battlefield 1
Hymn of the Fayth - Final Fantasy X
The Rain Formerly Known as Purple - Risk of Rain 2
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp G - II
Grupp G - III
Grupp H - II
