Battlefield 3 Campaign - Stream med Bussovic

Soldater!

Vi är alla här av samma anledning.

Vi är alla här för att vi har samma fiende.

Vi är alla här för att Tomas har kallat oss till årets, om inte årtusendets, största slag.

SLAGET.

För att värma upp inför Slaget tänkte jag streama när jag får stryk i Battlefield 3 kampanjen.

För visst kommer jag att misslyckas med att styra helikoptern?

Än mer när jag ska flyga jetplanet?

Men misslyckas lite mindre med att skjuta fienden (hoppas jag...)

På lördag 4/10 runt kl 11:00 tänkte jag dra igång streamen på min Twitch.

Om allt går det ska ska borde jag inte bli färdig med det innan jag behöver ta en paus för att förhoppningsvis fortsätta senare på kvällen och eventuellt även dagen efter.

Hoppas ni vill ta del av att se hur duktig jag kommer att vara på Slaget genom denna uppväörmningen av min favoritkampanj från Battlefield (förvisso också en av få kampanjer från BF som jag spelat...)

Så in och följ mig på Twitch (Bussovic) sålänge så ses vi under helgen!