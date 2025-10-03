"Ass-delete!" Och hur vi råkat radera sparfiler ....

Första gången jag såg en sparfil raderas av misstag var när en kompis till mig råkade ta bort min brors sparning till Super Mario Lost levels.

Inte nog med att han raderade en sparning till ett så pass svårt spel så hade han mage att skratta. Jag skrattade inte utan skällde, säkert med en panik över att brorsan skulle ge mig stryk.

Min (nu fördetta) kompis sprang hem och grät.

Några år senare skulle en kompis till min läsa SuperPlay-guiden av Banjo-Kazooie medan jag gick tillbaka till gamla världar för att plocka pusselbitar och allt vad det var.

Men när jag skulle starta spelet råkar jag istället radera min sparning. Jag vägrade givetvis erkänna att detta skett av misstag, utan jag insisterade på att det var för att det blev enklare att spela om hela spelet foch följa guiden från början …

Sen den värsta sparfilsradering som jag känner till! Det var en som jag brukade spela Phantasy star online plötsligt en dag kom online i spelet med en ny karaktär. Level 1.

Vad hade hänt med karaktären han brukade spela?

Han hade råkat radera den, men hur?

Svaret; ass-delete!

Han hade satt sig på kontrollen, fipplat med röven så pass att han kommit åt knappar och spakar så att han lyckats radera flera hundra timmars spelning.

Har du någonsin kört en ass-delete? Eller råkat raderat en sparfil på annat sätt?