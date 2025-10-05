Går ej att stapla Gamepass Ultimate?

Jag köpte 3 månader Gamepass ultimate kod från eneba, där det stod sweden, för 400kr nu för att priset skulle höjas, sen köpte jag en Europe kod där koden ska funka i sverige, men det står att jag hade fel region på min aktiva prenumeration.

Jag är 100% på att min köpa kod är för sverige, eftersom den kunde aktiveras utan problem, och den andra står det europe. Är det så att dessa inte är kompatibla med varandra och att jag behöver spara koden i 3 månader?

Eneba sa att jag skulle kolla mina inställningar, men allt är inställt på svenska och sverige.