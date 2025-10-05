Songs of Conquest på konsol - någon som har spelat?

BlueTeam
Songs of Conquest på konsol - någon som har spelat?

Tjena, såg att Songs of Conquest var kraftigt nedsatt på konsol och blev lite sugen på att köpa det. Som ett gammalt HoMM3-fan vet jag såklart att den optimala upplevelsen är på PC, men jag är ändå nyfiken på konsolversionen, om inte annat för att stödja den svenska studion bakom spelet.

Så finns det några som har lirat spelet på Ps5/Xbox som kan tala om hur spelet ter sig på konsol? Min farhåga är att användargränsnittet likt många PC-strategispel inte är anpassat för konsol vilket gör upplevelsen tradig med sådana saker som utebliven zoom och minimal text.

Tack på förhand

Johan Lorentzon
Jag testade köra med handkontroll på PC-versionen när jag recenserade och det fungerade utmärkt. Jag tror inte text och sådant ska vara något problem heller.

BlueTeam
Ja, men härligt Men visst är väl ändå mus och tangentbord att föredra vid ett sådant här spel?

keffkebab
100%

Men har spelat en del traditionella "mus och tangentbords"-spel med handkontroll, och det har kommit rätt långt med att få det att funka fint.

Med det sagt, har jag inte spelat Songs of Conquest alls.

