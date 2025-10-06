A Game About Typing The Alphabet

Skapade för ett tag sedan ett spel där man skriver alfabetet så fort som möjligt. Det finns inget större djup i spelet, min fokus var att skapa något från start till slut med mer fokus på paketeringen. Du kan skriva alfabetet i ordningsföljd, baklänges eller i slumpmässig ordning och så finns det en topplista, så klart. Spela direkt i webben eller ladda ned till Windows, Mac eller Linux.

Spelet är ett återskapat projekt som jag jobbade på för 15 år när jag precis hade lärt mig programmering. Det var det första kompletta programmet som jag någonsin skrev.

Vad tycks?