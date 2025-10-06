Nästa konsollgeneration
Nästa konsollgeneration
Vad tror ni andra FZiter?
Current gen kom ut 2020, om än lite senare på året. Varje konsollgeneration har varat i ca 7 år innan nästa generation släpps. Vi är i slutet på år 6 nu och jag har iaf inte sett någon nyhet om nästa generation. Vad tror ni andra, kommer det dröja mer än 7 år denna gången? Eller blir det avslöjat och sedan release inom någon månad?
Jag tror trenden är att konsolgenerationer blir längre. Det är svårare att innovera idag så man behöver tävla mer med hårdvaran. Tror denna tar längre tid att gå ned i pris än förut. Om man idag ville lansera en ny konsol med märkbar skillnad i prestanda skulle den bli ganska dyr.