Nästa konsollgeneration

Vad tror ni andra FZiter?

Current gen kom ut 2020, om än lite senare på året. Varje konsollgeneration har varat i ca 7 år innan nästa generation släpps. Vi är i slutet på år 6 nu och jag har iaf inte sett någon nyhet om nästa generation. Vad tror ni andra, kommer det dröja mer än 7 år denna gången? Eller blir det avslöjat och sedan release inom någon månad?