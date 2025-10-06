Kommer mitt spelbibliotek försvinna? (Xbox)

Jag kan inte spela Xbox-spel på den kommande Xboxen. Det är en PC. Vad händer med konsolspelen till Xbox? Jag litar i nuläget inte på något Microsoft säger så hänvisa inte till nyhetstråden om att Xbox dementerar att hårdvaran kommer att tillverkas.

Det är högt tonläge kring Xbox nu. Det har iofs varit det sedan Xbox Ones katastrof till lansering. Men nu när Game Pass går upp i pris och många (snart även jag) säger upp tjänsten så blottas många lögner och desperation som Microsoft verka står för. Många antyder att höjningen framför allt är ett sätt att parera uteblivna vinster för Call Of Duty sedan Game Pass gjorde det tillgängligt day one.

Detta antyder enligt många att Xbox kanske klarar av att fortsätta vara en enorm utgivare av spel men att framtida hårdvara går i graven. Om allt blir PC, som nya Xbox ROG Ally X antyder att det blir så känns min samling av digitala konsolspel lite utsatta. Kommer det en framtid där mina 200+ spel inte går att spela?