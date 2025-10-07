Världens bästa spel-låt: Grupp I - I

Då var det dags att kicka igång grupperna med 9 låtar i varje.

Har efter lite övervägande valt att fortsätta på samma sätt, tre omgångar per grupp.

I den här omgången kommer The Partisan - Wolfenstein: The Old Blood att gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 7/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 10/10 kl 21.00.

På torsdag kommer omgång två i grupp I och grupp J.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

The Partisan - Wolfenstein: The Old Blood

Visa innehåll

You Were There - ICO

Visa innehåll

Main Theme - Baldur's Gate II

Visa innehåll

Descent Into Cerberon - Quake II

Visa innehåll

Save Room Theme - Resident Evil

Visa innehåll

Apprehension and Evasion - Half-Life 2

Visa innehåll

Vector TD Theme

Visa innehåll

Shiroi Kisetsu (White Season) - Kana: Little Sister

Visa innehåll

Sailor Song - Black & White

Visa innehåll

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

