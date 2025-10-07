Världens bästa spel-låt: Grupp I - I

keffkebab
Backloggens befriare
Världens bästa spel-låt: Grupp I - I

Då var det dags att kicka igång grupperna med 9 låtar i varje.

Har efter lite övervägande valt att fortsätta på samma sätt, tre omgångar per grupp.
I den här omgången kommer The Partisan - Wolfenstein: The Old Blood att gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 7/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 10/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp I och grupp J.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

The Partisan - Wolfenstein: The Old Blood

You Were There - ICO

Main Theme - Baldur's Gate II

Descent Into Cerberon - Quake II

Save Room Theme - Resident Evil

Apprehension and Evasion - Half-Life 2

Vector TD Theme

Shiroi Kisetsu (White Season) - Kana: Little Sister

Sailor Song - Black & White

Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp I omgång 2
Grupp J omgång 1
Grupp J omgång 2

grimpe
Medlem

Här är jag tveksam till om jag tycker att The Partisan borde ha fått vara med, eftersom det är en cover på en låt från 1943 som gjordes populär av Leonard Cohen 1969. Förvisso är den ett passande val till spelet ifråga. Nåväl, denna version av den hamnar ändå på nedre halvan vad mig anbelangar.

keffkebab
Backloggens befriare
Antagligen har du helt rätt, men det var nästan givet att någon skulle slinka igenom.

Robostar
Medlem

Match 5 visade resultatet

keffkebab
Backloggens befriare
Tack!

Mcgreag
Medlem

Låt nummer 8 heter Shiroi Kisetsu, inte Kitetsu.
Det är samma fel i huvudtråden.

keffkebab
Backloggens befriare
Tack!

keffkebab
Backloggens befriare
Skyller på mina bristfälliga japanska kunskaper samt indoktrinering via One Piece.

Sebastian Lind
Medlem

Hoppas mycket på Kana, här. Fantastisk visual novel, 10/10. Kan få vuxna män att gråta, även skäggiga sådana. Ifall det nu är en bra sak? 🤔

keffkebab
Backloggens befriare
Ja, den var riktigt fin det lilla jag hört den hittills!

Mattias Frost
Skribent

Black & White-låten... 😂

Sebastian Lind
Medlem
Låter som en sån där barnsång som finns på youtube, babyloonz! 😅😂

keffkebab
Backloggens befriare
Ja, jag kände på mig att det var en "for the lulz"-nominering, men tänkte, den är nominerad och ser ingen anledning att inte ta med den.
Vem vet, den kanske gör succé?

Den enda frågan jag egentligen hade var om jag skulle ta den svenska eller engelska versionen, men gick helt enkelt på hur den hade nominerats.

Mattias Frost
Skribent
Att den är på svenska gör den hundra gånger roligare! Och tycker faktiskt den är rätt bra. 🤭

