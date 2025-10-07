Världens bästa spel-låt: Grupp I - I
Då var det dags att kicka igång grupperna med 9 låtar i varje.
Har efter lite övervägande valt att fortsätta på samma sätt, tre omgångar per grupp.
I den här omgången kommer The Partisan - Wolfenstein: The Old Blood att gå alla sina matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 7/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 10/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp I och grupp J.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
The Partisan - Wolfenstein: The Old Blood
You Were There - ICO
Main Theme - Baldur's Gate II
Descent Into Cerberon - Quake II
Save Room Theme - Resident Evil
Apprehension and Evasion - Half-Life 2
Vector TD Theme
Shiroi Kisetsu (White Season) - Kana: Little Sister
Sailor Song - Black & White
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp I omgång 2
Grupp J omgång 1
Grupp J omgång 2
Ad hoc addendum
Här är jag tveksam till om jag tycker att The Partisan borde ha fått vara med, eftersom det är en cover på en låt från 1943 som gjordes populär av Leonard Cohen 1969. Förvisso är den ett passande val till spelet ifråga. Nåväl, denna version av den hamnar ändå på nedre halvan vad mig anbelangar.
Antagligen har du helt rätt, men det var nästan givet att någon skulle slinka igenom.
Ad hoc addendum
Match 5 visade resultatet
Tack!
Ad hoc addendum
Låt nummer 8 heter Shiroi Kisetsu, inte Kitetsu.
Det är samma fel i huvudtråden.
Tack!
Ad hoc addendum
Låt nummer 8 heter Shiroi Kisetsu, inte Kitetsu.
Det är samma fel i huvudtråden.
Skyller på mina bristfälliga japanska kunskaper samt indoktrinering via One Piece.
Ad hoc addendum
Hoppas mycket på Kana, här. Fantastisk visual novel, 10/10. Kan få vuxna män att gråta, även skäggiga sådana. Ifall det nu är en bra sak? 🤔
Ja, den var riktigt fin det lilla jag hört den hittills!
Ad hoc addendum
Black & White-låten... 😂
Låter som en sån där barnsång som finns på youtube, babyloonz! 😅😂
Black & White-låten... 😂
Ja, jag kände på mig att det var en "for the lulz"-nominering, men tänkte, den är nominerad och ser ingen anledning att inte ta med den.
Vem vet, den kanske gör succé?
Den enda frågan jag egentligen hade var om jag skulle ta den svenska eller engelska versionen, men gick helt enkelt på hur den hade nominerats.
Ad hoc addendum
Ja, jag kände på mig att det var en "for the lulz"-nominering, men tänkte, den är nominerad och ser ingen anledning att inte ta med den.
Vem vet, den kanske gör succé?
Den enda frågan jag egentligen hade var om jag skulle ta den svenska eller engelska versionen, men gick helt enkelt på hur den hade nominerats.
Att den är på svenska gör den hundra gånger roligare! Och tycker faktiskt den är rätt bra. 🤭