Världens bästa spel-låt: Grupp J - I
Då var det dags att kicka igång grupperna med 9 låtar i varje.
Har efter lite övervägande valt att fortsätta på samma sätt, tre omgångar per grupp.
I den här omgången kommer Everything's Alright - To the Moon att gå alla sina matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 7/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 10/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp I och grupp J.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Everything's Alright - To the Moon
Med Sci 1 - System Shock 2
The Rebel Path - Cyberpunk 2077
Leaving Earth - Mass Effect 3
Still Alive - Portal
Title Theme - Recettear
Main Menu Theme - One Must Fall 2097
Go Down - Unreal Tournament
Dark Solas Theme - Dragon Age: Inquisition
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp I omgång 1
Grupp I omgång 2
Grupp J omgång 2
Ad hoc addendum
Här har vi en grupp med en solklar etta. Det torde vara vetenskapligt omöjligt för någon annan låt att vinna.
Vilken låt?
Vilken låt?
Tja, den som lever får se...