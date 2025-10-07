Världens bästa spel-låt: Grupp J - I

keffkebab
Världens bästa spel-låt: Grupp J - I

Då var det dags att kicka igång grupperna med 9 låtar i varje.

Har efter lite övervägande valt att fortsätta på samma sätt, tre omgångar per grupp.
I den här omgången kommer Everything's Alright - To the Moon att gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 7/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 10/10 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två i grupp I och grupp J.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Everything's Alright - To the Moon

Med Sci 1 - System Shock 2

The Rebel Path - Cyberpunk 2077

Leaving Earth - Mass Effect 3

Still Alive - Portal

Title Theme - Recettear

Main Menu Theme - One Must Fall 2097

Go Down - Unreal Tournament

Dark Solas Theme - Dragon Age: Inquisition

Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp I omgång 1
Grupp I omgång 2
Grupp J omgång 2

Ad hoc addendum

grimpe
Här har vi en grupp med en solklar etta. Det torde vara vetenskapligt omöjligt för någon annan låt att vinna.

iGMAS
Vilken låt?

The_Holo
Huh
Spännande sammanträffande. Satte mig med Recettear och trixade för att få igång det ordentligt igen häromdagen!

grimpe
Tja, den som lever får se...

