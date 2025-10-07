Bäst optimerade PC-spel

Det gnälls mycket nu för tiden på PC-spel att dom inte är optimerade ordentligt, så jag tänkte man kanske skulle ha en tråd för hylla dom som är välprogrammerade Har ni något eller några att lyfta fram så gör det gärna.

Jag tänker alltid på Pinball Fantasies när det kommer till ordentligt optimerade PC-spel, jag kommer ihåg att jag tog med spelet till gymnasiet (omkring 1994-95) där våran klass hade en gammal 286:a som stod i ett hörn och inte användes... den var nog en av dom snabbare 286:orna som gavs ut och hade VGA-kort men inget ljudkort och Pinball Fantasies funkade perfekt på den... mjuk scrolling i högupplösta grafikläget plus 4-kanals MOD-musik från PC-speakern. Jag var verkligen imponerad hur allt flöt på och en klasskompis frågade hur det kunde låta så där utan ljudkort och jag bara svarade "bra programmerare" 😊

Upptäckte nyligen att källkoden till spelet finns tillgänglig här: https://github.com/historicalsource/pinballfantasies