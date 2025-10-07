Bäst optimerade PC-spel
Det gnälls mycket nu för tiden på PC-spel att dom inte är optimerade ordentligt, så jag tänkte man kanske skulle ha en tråd för hylla dom som är välprogrammerade Har ni något eller några att lyfta fram så gör det gärna.
Jag tänker alltid på Pinball Fantasies när det kommer till ordentligt optimerade PC-spel, jag kommer ihåg att jag tog med spelet till gymnasiet (omkring 1994-95) där våran klass hade en gammal 286:a som stod i ett hörn och inte användes... den var nog en av dom snabbare 286:orna som gavs ut och hade VGA-kort men inget ljudkort och Pinball Fantasies funkade perfekt på den... mjuk scrolling i högupplösta grafikläget plus 4-kanals MOD-musik från PC-speakern. Jag var verkligen imponerad hur allt flöt på och en klasskompis frågade hur det kunde låta så där utan ljudkort och jag bara svarade "bra programmerare" 😊
Upptäckte nyligen att källkoden till spelet finns tillgänglig här: https://github.com/historicalsource/pinballfantasies
Ja, Doom (2016) var också ett spel jag tänkte var väldigt bra programmerat... Jag spelade demot med mitt gamla grafikkort (GTX 1660) i 4K och trodde först jag skulle få lov att ställa ner grafikinställningarna men det behövdes ju inte för det var stabila 60fps👍
Jag tycker att Split Fiction såg riktigt riktigt bra ut i förhållande till hur extremt bra det flöt på. Hela spelet var en fröjd, både när det kommer till prestanda och ren spelglädje!
Resident Evil 7 och Village. Deras motor överlag verkar vara bra optimerad
