Stefan JL
Medlem
Bäst optimerade PC-spel

Det gnälls mycket nu för tiden på PC-spel att dom inte är optimerade ordentligt, så jag tänkte man kanske skulle ha en tråd för hylla dom som är välprogrammerade Har ni något eller några att lyfta fram så gör det gärna.

Jag tänker alltid på Pinball Fantasies när det kommer till ordentligt optimerade PC-spel, jag kommer ihåg att jag tog med spelet till gymnasiet (omkring 1994-95) där våran klass hade en gammal 286:a som stod i ett hörn och inte användes... den var nog en av dom snabbare 286:orna som gavs ut och hade VGA-kort men inget ljudkort och Pinball Fantasies funkade perfekt på den... mjuk scrolling i högupplösta grafikläget plus 4-kanals MOD-musik från PC-speakern. Jag var verkligen imponerad hur allt flöt på och en klasskompis frågade hur det kunde låta så där utan ljudkort och jag bara svarade "bra programmerare" 😊

Upptäckte nyligen att källkoden till spelet finns tillgänglig här: https://github.com/historicalsource/pinballfantasies

Hipshot
Medlem

Myst flöt på bra, både då och nu.

Edd1e
Medlem

Skulle nog säga att Factorio är det mest optimerade spelet jag spelat. Mängden saker som sker senare i spelet är helt sanslöst. Inget liknande spel kommer i närheten.

Nioreh
Medlem

The Division minns jag att jag var imponerad över när det kom, att det såg bra ut och funkade så himla bra på min då förhållandevis halvsunkiga maskin. Även Doom 2016 som kom runt samma tid.

Joe Swallows
Fragtjuv

Doom och Doom Eternal tycker jag flyter på bra.

Stefan JL
Medlem

Ja, Doom (2016) var också ett spel jag tänkte var väldigt bra programmerat... Jag spelade demot med mitt gamla grafikkort (GTX 1660) i 4K och trodde först jag skulle få lov att ställa ner grafikinställningarna men det behövdes ju inte för det var stabila 60fps👍

smuts
Medlem

Jag tycker att Split Fiction såg riktigt riktigt bra ut i förhållande till hur extremt bra det flöt på. Hela spelet var en fröjd, både när det kommer till prestanda och ren spelglädje!

Fr0gg0.
Medlem

Resident Evil 7 och Village. Deras motor överlag verkar vara bra optimerad

8bit
Medlem

Battlefiled 6 betan flöt på bra! <3

Sur Apan
Medlem
Skrivet av Fr0gg0.:

Resident Evil 7 och Village. Deras motor överlag verkar vara bra optimerad

Dragons dogma 2 has entered the chat 😀

Sapiens
Medlem

Rollercoaster Tycoon

Broshimitsu
Medlem

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Kazutoyo
Medlem

.kkrieger

