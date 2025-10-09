Uncharted 5
Det ryktas om att Neil Druckman o co är sugna på att göra ett last of us 3 och jag sitter bara är och tänker "näe.... ge oss ett uncharted 5 istället".
Jag var lite trött på Uncharted efter 4an men nu har tiden ändå gått så pass att suget på att ge sig ut på ett äventyr och leta efter någon häftig skatt är tillbaks igen.
Och ska de mot alla förmodan göra ett last of us 3 vill jag helst se det utspelas på en helt ny plats med helt nya karaktärer. Jag behöver inte följa Ellie o hennes polare ännu en gång.
Vad tycker ni andra?
Vill du helst se ett nytt last of us eller ett nytt uncharted ?
Det finns bara tre grupper av människor i världen.
De som kan matte och de som inte kan det.
Jag vill nog inte ha något av dem, faktiskt. TLOU2 var en så stor besvikelse, och Uncharted 4 var bra men allt kändes redan gjort. Hellre ett helt nytt IP. Nu kommer det ju, om några år eller så.
Fria tankar om spel: www.frispel.net
Min musikkanal: https://www.youtube.com/@DJ_Ruffles
Jag vill nog inte ha något av dem, faktiskt. TLOU2 var en så stor besvikelse, och Uncharted 4 var bra men allt kändes redan gjort. Hellre ett helt nytt IP. Nu kommer det ju, om några år eller så.
Ja precis.. det var därför jag aldrig ens tog upp det (nytt IP alltså) haha
Det finns bara tre grupper av människor i världen.
De som kan matte och de som inte kan det.
Det ryktas om att Neil Druckman o co är sugna på att göra ett last of us 3 och jag sitter bara är och tänker "näe.... ge oss ett uncharted 5 istället".
Jag var lite trött på Uncharted efter 4an men nu har tiden ändå gått så pass att suget på att ge sig ut på ett äventyr och leta efter någon häftig skatt är tillbaks igen.
Och ska de mot alla förmodan göra ett last of us 3 vill jag helst se det utspelas på en helt ny plats med helt nya karaktärer. Jag behöver inte följa Ellie o hennes polare ännu en gång.
Vad tycker ni andra?
Vill du helst se ett nytt last of us eller ett nytt uncharted ?
The Last of Sanity 2 var fruktansvärd tråkig, och det enda Dickman lyckades med att göra, var att mer eller mindre förstöra sin karriär. Kolla nidbilderna på nätet och de oräkneliga videoessäerna och djupdykningarna i berättelsen. Han försökte göra en Arthur Conan Dyle, eliminera en huvudperson för att han inte visste vad han skulle göra med (jag refererer till Sherlock Holmes), men han fixade till det dåliga beslutet, detta kan dock inte Dickman gör. Det som är gjort är gjort.
Vad det gäller Uncharted så älskade jag de första spelen, fyran var helt OK, men man fattar ju att dom vill göra dottern till protagonist. Sweet Baby Inc. sitter nog redan säkert på sina platser på Naughty Dog och kliar sig i skägget.
Det ska bli kul att se hur deras rymdepos ter sig, tror det kommer bli en vacker visuell fest, sedan kommer nog agendorna.
FZ - SAMLADE SKRIFTER: #walter_iego
SUBSTACK: https://substack.com/@iegocentric
YOUTUBE: https://www.youtube.com/@walteriego