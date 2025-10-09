Det ryktas om att Neil Druckman o co är sugna på att göra ett last of us 3 och jag sitter bara är och tänker "näe.... ge oss ett uncharted 5 istället".

Jag var lite trött på Uncharted efter 4an men nu har tiden ändå gått så pass att suget på att ge sig ut på ett äventyr och leta efter någon häftig skatt är tillbaks igen.

Och ska de mot alla förmodan göra ett last of us 3 vill jag helst se det utspelas på en helt ny plats med helt nya karaktärer. Jag behöver inte följa Ellie o hennes polare ännu en gång.

Vad tycker ni andra?

Vill du helst se ett nytt last of us eller ett nytt uncharted ?