Världens bästa spel-låt: Grupp J - II

Omgång två!

I den här omgången kommer Med Sci 1 - System Shock 2 och The Rebel Path - Cyberpunk 2077 att gå sina resterande matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 9/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 12/10 kl 21.00.

På tisdag kommer sista omgången i grupp I och grupp J.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Med Sci 1 - System Shock 2

Visa innehåll

The Rebel Path - Cyberpunk 2077

Visa innehåll

Leaving Earth - Mass Effect 3

Visa innehåll

Still Alive - Portal

Visa innehåll

Title Theme - Recettear

Visa innehåll

Main Menu Theme - One Must Fall 2097

Visa innehåll

Go Down - Unreal Tournament

Visa innehåll

Dark Solas Theme - Dragon Age: Inquisition

Visa innehåll

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Länklista:

Missa inte samlingstråden!

Grupp I omgång 1

Grupp I omgång 2

Grupp J omgång 1