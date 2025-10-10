[Säljes] Arc Raiders Deluxe Edition digital nyckel

I och med att jag köpte ett nytt grafikkort nyligen fick jag också en pre-order spelkod för Arc Raiders Deluxe Edition för steam

Nypris verkar vara ca 650 säljer min för 500kr fast pris

Viktigt att veta:

Spelet släpps 30 oktober

Krav är Nvidia-grafikkort samt:

Operativsystemen Windows 7, 8, 8.1 eller 10

En dator med en GeForce-grafikprocessor som ingår i kampanjen, dvs antagligen bara 5 serien?

NVIDIA App

GeForce-drivrutin 417.01 eller senare

instruktioner för att lösa in:

https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/arc-raiders-bu...

FAQ

https://www.nvidia.com/sv-se/software/nvidia-app/redeem-instr...

Köparen ansvarar själv för att aktiveringen av koden.