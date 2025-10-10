[Säljes] Arc Raiders Deluxe Edition digital nyckel
[Säljes] Arc Raiders Deluxe Edition digital nyckel
I och med att jag köpte ett nytt grafikkort nyligen fick jag också en pre-order spelkod för Arc Raiders Deluxe Edition för steam
Nypris verkar vara ca 650 säljer min för 500kr fast pris
Viktigt att veta:
Spelet släpps 30 oktober
Krav är Nvidia-grafikkort samt:
Operativsystemen Windows 7, 8, 8.1 eller 10
En dator med en GeForce-grafikprocessor som ingår i kampanjen, dvs antagligen bara 5 serien?
NVIDIA App
GeForce-drivrutin 417.01 eller senare
instruktioner för att lösa in:
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/arc-raiders-bu...
FAQ
https://www.nvidia.com/sv-se/software/nvidia-app/redeem-instr...
Köparen ansvarar själv för att aktiveringen av koden.
