Veckans fynd, Xbox, PS4 och VHS för 875kr

I veckan har jag köpt en Xbox One S 1tb med en hög spel och Kinect för 600kr.

PS4 med 2 kontroller för 200kr, tyvärr var den ena kontrollen trasig, ner knappen fungerade ej men den sålde jag för 100kr.

En VHS för 75kr, den funkade bra sen skulle jag ta ut bandet, då fastnade den så jag fick öppna hela spelaren och ta ut kassetten, där det svarta bandet traslat in sig.

Jag fick av bandet men nu ville den inte spela, vhs spelaren lyser bara rött, men nu går det enkelt att ta in och ut bandet, men filmerna startar ej.

Jag har redan lyckats sälja båda forza spelen för 250kr.

Xbox One S konsolen tänkte jag ha i sovrummet och spela ut min backlogg då sovrummet oftare är tillgängligt än vardagsrummet.

Och så blev det en stor fet Krönikabok från 1900 till 1988