Tjabba!

Har uppdaterat fruns dator från en ryzen 1300x till en ryzen 5600, så nu är datorn officiellt "kompatibel" med Windows 11.

När jg går in i Windows update så får jag upp att jag kan uppdatera till Windows 11,står att det är gratis.

Hur funkar detta? Bara trycka på ladda ner och installera sen funkar det? Eller bör jag göra en ren installation? Har ett usb med W11 från när jag byggde ny dator själv för ett par veckor sen så kan ju använda den.. Men då måste hon ju spara alla filer hon vill ha kvar...

Hur har ni andra gjort? Bara uppdaterat via Windows update eller kört en ren installation?