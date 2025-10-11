Uppdatera till Windows 11.
Tjabba!
Har uppdaterat fruns dator från en ryzen 1300x till en ryzen 5600, så nu är datorn officiellt "kompatibel" med Windows 11.
När jg går in i Windows update så får jag upp att jag kan uppdatera till Windows 11,står att det är gratis.
Hur funkar detta? Bara trycka på ladda ner och installera sen funkar det? Eller bör jag göra en ren installation? Har ett usb med W11 från när jag byggde ny dator själv för ett par veckor sen så kan ju använda den.. Men då måste hon ju spara alla filer hon vill ha kvar...
Hur har ni andra gjort? Bara uppdaterat via Windows update eller kört en ren installation?
Uppdaterar till win 11 när:
Hahaha! Har bara kört ett par veckor och spelar enbart så har inte så mycket åsikt än.
Jag gjorde det, förutom att en del ikoner flyttats runt på startmenyn/taskbaren så märker jag ingen skillnad förutom att jag slipper det störande meddelandet hela tiden!
Okej, låter bra. Bör man uppdatera drivrutinen till grafikkortet efter kanske? Sitter förvisso ett gammalt rx 580 i så vet inte om det är någon skillnad..
Kör en vanlig uppgradering. Vill du ha den ren kan du sen göra en återställning direkt på datorn sen, men tror inte du kommer behöva det. Har funkat klockrent för mig, Windows 11 är fantastiskt.
Okej gött.
jag försökte uppgradera win 10 till 11 då Battlefield 6 betan släpptes, det gick åt helsike fast på ytan såg allt ok ut, men Winupdate och windows store pajade helt, plus win11 ufförde sig helmysko, vissa menyer fattades osv. så det blev att dra ner en fräsh iso på en usb och installera om den vägen, sedan dess har det funkat mer eller mindre felfritt.
