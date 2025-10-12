Kan inte dela game pass i Minecraft längre för flerspelarläge

Efter att Microsoft förändrade game pass så kan sonen inte längre spela Minecraft på min server från mitt Xbox.

Står att flerspelarläge är inaktiverat och klickar man på ”åtgärda” så kommer man till game pass prenumerationssidan för att betala för game pass. Precis så vart det innan OM MAN INTE hade en game pass prenumeration på mitt konto på xboxet.

Allt är alltså oförändrat från min sida, inga korrigeringar på xboxet eller konton eller rättigheter eller något över huvudtaget. Och xboxet är fortfarande ”hemma Xbox” Men helt plötsligt så verkar sonen alltså inte kunna ta del av mitt game pass INNE I MINECRAFT. För det fungera alldeles utmärkt i övriga Xbox (tex ladda ner och spela game pass spel osv)

Jag tog det till det gräns att jag t.om gav sonen samma behörigheter som en vuxen, men han kunde fortfarande inte ansluta till servrar i Minecraft och det stod fortfarande att flerspelarläge är inaktivt inne i Minecraft.

Är det någon mer som upplever detta problem nu?

Att kontakt Microsoft om detta är lika hopplöst som att vinna på eurojackpot.