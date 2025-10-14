Världens bästa spel-låt: Grupp J - III
Världens bästa spel-låt: Grupp J - III
Omgång tre!
I den här omgången kommer resterande matcher att avgöras.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 14/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 17/10 kl 21.00.
På torsdag kommer första omgången i grupp K och grupp L.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Leaving Earth - Mass Effect 3
Still Alive - Portal
Title Theme - Recettear
Main Menu Theme - One Must Fall 2097
Go Down - Unreal Tournament
Dark Solas Theme - Dragon Age: Inquisition
Länklista:
