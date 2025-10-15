Vilket open world spel är minst lika bra som Skyrim?

Oj! Snacka om att åsikter kan skilja sig åt. Jag gillar Skyrim, har en trevlig tradition av att alltid spela det runt jul men...Det finns ju en drös spel som gör precis allt det du nämner oerhört mycket bättre idag.

Zelda BOTW

Fantastisk värld fylld av hemligheter och när du vaknar upp där i grottan känns det genuint som ett riktigt äventyr.

The Witcher 3

Att av världens bästa spel, fantastisk värld, karaktärer och en värld som genuint känns som att den sitter ihop. Du kan följa en liten bäck och du kommer komma till en större vattenkälla osv.

Persona 5 Royal

Det spel som fått mig att genuint känna att jag "lever" i en annan värld. Allt är gjort med så mycket kärlek och genuin passion att man helt glömmer bort tid och rum. Kanske inte riktigt den frihet du strävar efter i den meningen men det finns gott om det här också, bara på ett lite annorlunda sätt.

Final Fantasy VII Rebirth

Jag var kanske inte supernöjd med Rebirth, men är det utforskning och frihet du söker så kan du gotta ner dig rejält här.

Tsushima/Yotei

Fantastiska öppna världar där om du stänger av allt vad HUD heter kan förlora dig rejält. Stämningsfullt!

Assassin's Creed(?)

Jag har surnat lite på de gigantiska öppna världarna i AC-serien men Valhalla har en gigantisk värld att utforska fylld till bredden med hemligheter osv. Origins är lite mindre i skala, men gör det bättre i min bok. Shadows är också en rekommendation.

Slänger in en liten curveball också här i slutet 😅

Eiyuden Chronicles Hundred Heroes

Now...Hear me out! Det är kanske inte riktigt i samma genre som de andra, här snackar vi pixlar och grejer men oj oj oj! Oerhört immersive och du kan lägga mängder av timmar på att bygga upp din stad, knyta relationer och leta efter hemligheter och karaktärer. Det finns alltid något att pilla med om du vill.