Vilket open world spel är minst lika bra som Skyrim?
Oj! Snacka om att åsikter kan skilja sig åt. Jag gillar Skyrim, har en trevlig tradition av att alltid spela det runt jul men...Det finns ju en drös spel som gör precis allt det du nämner oerhört mycket bättre idag.
Zelda BOTW
Fantastisk värld fylld av hemligheter och när du vaknar upp där i grottan känns det genuint som ett riktigt äventyr.
The Witcher 3
Att av världens bästa spel, fantastisk värld, karaktärer och en värld som genuint känns som att den sitter ihop. Du kan följa en liten bäck och du kommer komma till en större vattenkälla osv.
Persona 5 Royal
Det spel som fått mig att genuint känna att jag "lever" i en annan värld. Allt är gjort med så mycket kärlek och genuin passion att man helt glömmer bort tid och rum. Kanske inte riktigt den frihet du strävar efter i den meningen men det finns gott om det här också, bara på ett lite annorlunda sätt.
Final Fantasy VII Rebirth
Jag var kanske inte supernöjd med Rebirth, men är det utforskning och frihet du söker så kan du gotta ner dig rejält här.
Tsushima/Yotei
Fantastiska öppna världar där om du stänger av allt vad HUD heter kan förlora dig rejält. Stämningsfullt!
Assassin's Creed(?)
Jag har surnat lite på de gigantiska öppna världarna i AC-serien men Valhalla har en gigantisk värld att utforska fylld till bredden med hemligheter osv. Origins är lite mindre i skala, men gör det bättre i min bok. Shadows är också en rekommendation.
Slänger in en liten curveball också här i slutet 😅
Eiyuden Chronicles Hundred Heroes
Now...Hear me out! Det är kanske inte riktigt i samma genre som de andra, här snackar vi pixlar och grejer men oj oj oj! Oerhört immersive och du kan lägga mängder av timmar på att bygga upp din stad, knyta relationer och leta efter hemligheter och karaktärer. Det finns alltid något att pilla med om du vill.
Prova Tainted Grail, the fall of avalon. Rätt mkt Elder Scrolls-känsla i det!
Kanske Kingdom Come Deliverance om du är okej med mer verklighetstroget.
Annars skulle jag säga nej. Elder Scrolls är fan unika, att kunna pilla med varje pryl gör att världen känns "riktig" och inte bara en kuliss som i de flesta andra spel. Det finns ju många bra spel och intressanta världar, men de flesta är för statiska för min smak.
PS. Tar för givet att du även spelat ex fallout som ju är typ motsvarande i annan setting.
Beror ju lite på vad du uppskattar att göra i en open world. Finns väl inget som har samma sammansättning som skyrim.
Men minst lika bra? jo, många ligger ljusår före i flera olika aspekter
Jag har inte spelat Skyrim men de bästa jag spelat är GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Like a Dragon, Like a Dragon: Infinite Wealth, Cyberpunk 2077, Spider-Man, Metal Gear Solid 5, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Death Stranding 2, Bully, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Dragon Quest 8, Watch Dogs, Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion
I Skyrim lever man, det känns inte som att man gör det i andra spel.
Har du provat Valheim? Det är inte så mycket handling men det är en förbannat bra livs simulator i vikingamiljö. Jaga, bygga, samla, strida och överleva.
Ett av de mest levande spelen är San Andreas. Man kan
köpa kläder, ändra frisyren, tatuera sig, simma i havet, dyka, spela på hästar, besöka casino, spela biljard, arkadspel, köra olika fordon bl.a skördetröska, hoppa fallskärm, dejta, träna upp sig, eller äta så man blir fet, äta tills man spyr, provocera gäng och starta gängkrig osv.
Det är helt enkelt väldigt realistiskt.