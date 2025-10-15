Månadens Medlemsrecension - September!
Som en del av oss säkert har märkt läggs det inte längre upp någon sammanställningar av medlemsrecensionerna för varje månad. Men istället för att låta allt rinna ut i sanden tänkte jag ta på mig att göra det ett tag framöver, är ändå arbetslös så har tid över! Dock kommer det kanske att se en aning mer amatörmässigt ut... bättre det än inget!
Det märks att folk har börjat jobba igen och fått mindre tid över till att skriva (och att draghjälpen som den här typen av inlägg hade har försvunnit) för även om det har kommit in tio recensioner under september månad så är det bara från fyra skribenter, nämligen @DrevSpieg, @Jacob82, @Legerdemain och @AdamMK för. Men bara för att antalet recensioner och skribenter är få så betyder det inte att det inte ska uppmärksammas
I september har det som vanligt recenserats en salig blandning av nya och gamla spel, vilka de är ser du här nedanför:
The Room - av Legerdemain
A Boy and His Blob - av Legerdemain
Assassin's Creed: Bloodlines - av Legerdemain
Assassin's Creed: Freedom Cry - av Legerdemain
Lara Croft Go - av Legerdemain
Blue Prince - av Jacob82
Death Stranding 2: On the Beach - av DrevSpieg
Hollow Knight - av AdamMK
Shovel Knight: King of Cards - av AdamMK
Smutsiga Gralen: Storbritanniens fall (Tainted Grail: The Fall of Avalon) - av AdamMK
Tanken var att ha med en omröstning om vilken recension som var bäst, men jag vet inte hur man gör en sådan, så vi struntar i det. Det ska för övrigt nämnas att tävlingen som fanns här förut på FZ om månades bästa medlemsrecension har lagts på is. Så det finns inte längre någon anledning att sitta och ruva på diverse nästan färdiga recensioner i väntan på att tävlingen ska börja igen, det är bara att lägga ut dem! Det finns säkert dem som sitter på några 95% färdiga recensioner i väntan på nästa tävling, och en av dem kan vara jag. Kanske. Men det är bara att släppa lös dem och ge folk lite trevlig läsning till när de sitter i lunchrummet, på porslinstronen, eller i tv-soffan.
Tack till er fyra för att ni delat med er av era texter i september (och alla andra som bidrar övriga månader, så klart), utan dem blir forumet en betydligt tråkigare plats!
Edit: hade på något vis missat två recensioner, måste ha blivit blind när jag försökte kolla in alla datum. Men nu ska det vara rätt!
Kul initiativ!
Och ja, är kul när fler publicerar än jag och Legerdemain!
Jag försöker bli bättre på att skriva, så alltid kul när man får feedback.
Verkligen, att få feedback på sina texter är verkligen kul, enda sättet man kan bli bättre på är genom feedback och kritik. Sen är det även kul när man kör något mer udda och märker att det visst var en del andra som också har fina minnen av just det där udda spelet
Tack! Tanken är att se till att göra en tråd någon gång under första veckan i varje månad så länge det verkar finns någon som helst intresse för det.
Och förhoppningsvis kan det bidra till att fler får lust att skriva igen. Och förhoppningsvis kanske någon kan bidra med en lite snyggare bild än den jag gjorde i Paint... nej, grafikdesign är inte min starka sida. Men bilden förmedlar i alla fall budskapet tydligt, det är alltid något!
Kul, bra jobbat av er som skrivit! Får hoppas på att det blir mer drag med medlemstexter igen, kändes som det var väldigt många som deltog under en period för nåt halvår sen eller så.
Det fanns ju ca 1000 incitament då.
Men ja, jag skall erkänna, jag läser sällan recensioner (såväl redaktionella som medlemsrecensioner) - men det betyder ju inte att jag inte tycker att de har en självklar plats, speciellt här på FZ.
Så kul att du tog tag i detta @Atilaa och tack till alla som skriver dem! Det är ändå kul att ögna igenom, speciellt på spel jag själv spelat en gång i tiden.
Och jag kan inte tänka mig en tråkigare plats än en sajt som skall handla om spel som inte skulle ha några recensioner!
Ad hoc addendum
Det här är så himla fint! Alla mina hattar av, @Atilaa! Som jag ofta säger: medlemsrecensioner är det finaste vi har. Jag gillar verkligen att rulla in på morgonen och se en ny. En julklapp, änna. Har skrivit några stycken själv (sex stycken såg jag precis!) och kan rekommendera alla att göra detsamma. De kan vara korta, långa, ja, de är vad man vill att de ska vara. Kravlöst! Spelar lite grejer nu som faktiskt har medlemsrecensions-potential. Dead by Daylight har jag ju typ 140 timmar i nu.
En Bamseponny av folket