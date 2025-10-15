Månadens Medlemsrecension - September!

Som en del av oss säkert har märkt läggs det inte längre upp någon sammanställningar av medlemsrecensionerna för varje månad. Men istället för att låta allt rinna ut i sanden tänkte jag ta på mig att göra det ett tag framöver, är ändå arbetslös så har tid över! Dock kommer det kanske att se en aning mer amatörmässigt ut... bättre det än inget!

Det märks att folk har börjat jobba igen och fått mindre tid över till att skriva (och att draghjälpen som den här typen av inlägg hade har försvunnit) för även om det har kommit in tio recensioner under september månad så är det bara från fyra skribenter, nämligen @DrevSpieg, @Jacob82, @Legerdemain och @AdamMK för. Men bara för att antalet recensioner och skribenter är få så betyder det inte att det inte ska uppmärksammas

I september har det som vanligt recenserats en salig blandning av nya och gamla spel, vilka de är ser du här nedanför:

The Room - av Legerdemain

A Boy and His Blob - av Legerdemain

Assassin's Creed: Bloodlines - av Legerdemain

Assassin's Creed: Freedom Cry - av Legerdemain

Lara Croft Go - av Legerdemain

Blue Prince - av Jacob82

Death Stranding 2: On the Beach - av DrevSpieg

Hollow Knight - av AdamMK

Shovel Knight: King of Cards - av AdamMK

Smutsiga Gralen: Storbritanniens fall (Tainted Grail: The Fall of Avalon) - av AdamMK

Tanken var att ha med en omröstning om vilken recension som var bäst, men jag vet inte hur man gör en sådan, så vi struntar i det. Det ska för övrigt nämnas att tävlingen som fanns här förut på FZ om månades bästa medlemsrecension har lagts på is. Så det finns inte längre någon anledning att sitta och ruva på diverse nästan färdiga recensioner i väntan på att tävlingen ska börja igen, det är bara att lägga ut dem! Det finns säkert dem som sitter på några 95% färdiga recensioner i väntan på nästa tävling, och en av dem kan vara jag. Kanske. Men det är bara att släppa lös dem och ge folk lite trevlig läsning till när de sitter i lunchrummet, på porslinstronen, eller i tv-soffan.

Tack till er fyra för att ni delat med er av era texter i september (och alla andra som bidrar övriga månader, så klart), utan dem blir forumet en betydligt tråkigare plats!