Nya strategispel och spel vi missat - tipsa!

Hej alla

Jag som har varit en strategi-älskare sedan urminnes tider och har spelat klassiker som Command & Conquer, StarCraft: Broodwar och Red Alert för att nämna några sitter och har lite abstinens. Det har kommit ett par bra spel under åren, men inte så många som har haft samma klass. WH40k: Dawn of War var riktigt bra, men uppföljarna inte lika så. Samma sak med Company of Heroes - ettan kanon (no phun intended), tvåan och trean är förvisso bra men gjorde aldrig att jag fastnade. Age of Empire-serien var toppen, med 3:an som min favorit samtidigt som 4:an inte alls fick mig att fortsätta spela. (Är det jag som är gammal eller kan ingen göra ett bra RTS nu för tiden?)

Trådens tanke

Så jag tänkte att en tråd där vi kan tipsa varandra om nya och "nya" (spel som kommit ut redan men kanske gått under radaren) spel vore på sin plats. Fokus är då på RTS i samma anda som ovanstående, men självklart kan man ta med andra strategispel också. Vänligen skriv ut vilken sorts spelt det är, gärna också vilka andra spel som spelet liknar så att det blir lätt att få en uppfattning om vad det är för typ av strategi. Länkar till spelets hemsida, där man kan köpa det och gameplay-videos uppskattas också.

Lite speltips

Som en hyffsat god start så finns det två videos som tar upp en ganska bra mängd spel nedan.

StarCraft ASL Season 20

Som lite grädde på moset (vem har ens grädde på moset?) så går ju ASL (StarCraft) av stapeln i Korea nu i dagarna och vi är just nu i semifinalerna. Så spela dom i rätt ordning för att inte spoila.

Huvudkanal, de som hostar turneringen: SOOP esports EN

Spellista med klippen från nuvarande turnering, scrolla längst ned utan att titta på de översta video-titlarna för att inte spoila:ASL Season 20