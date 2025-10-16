Nya strategispel och spel vi missat - tipsa!
Hej alla
Jag som har varit en strategi-älskare sedan urminnes tider och har spelat klassiker som Command & Conquer, StarCraft: Broodwar och Red Alert för att nämna några sitter och har lite abstinens. Det har kommit ett par bra spel under åren, men inte så många som har haft samma klass. WH40k: Dawn of War var riktigt bra, men uppföljarna inte lika så. Samma sak med Company of Heroes - ettan kanon (no phun intended), tvåan och trean är förvisso bra men gjorde aldrig att jag fastnade. Age of Empire-serien var toppen, med 3:an som min favorit samtidigt som 4:an inte alls fick mig att fortsätta spela. (Är det jag som är gammal eller kan ingen göra ett bra RTS nu för tiden?)
Trådens tanke
Så jag tänkte att en tråd där vi kan tipsa varandra om nya och "nya" (spel som kommit ut redan men kanske gått under radaren) spel vore på sin plats. Fokus är då på RTS i samma anda som ovanstående, men självklart kan man ta med andra strategispel också. Vänligen skriv ut vilken sorts spelt det är, gärna också vilka andra spel som spelet liknar så att det blir lätt att få en uppfattning om vad det är för typ av strategi. Länkar till spelets hemsida, där man kan köpa det och gameplay-videos uppskattas också.
Lite speltips
Som en hyffsat god start så finns det två videos som tar upp en ganska bra mängd spel nedan.
StarCraft ASL Season 20
Som lite grädde på moset (vem har ens grädde på moset?) så går ju ASL (StarCraft) av stapeln i Korea nu i dagarna och vi är just nu i semifinalerna. Så spela dom i rätt ordning för att inte spoila.
Huvudkanal, de som hostar turneringen: SOOP esports EN
Spellista med klippen från nuvarande turnering, scrolla längst ned utan att titta på de översta video-titlarna för att inte spoila:ASL Season 20
Riktigt spännande med ASL i år med många relativt stora överraskningar såhär långt!
Hoppas att Bisu tar hem det hela! (bara sett första matchen av Barracks vs Snow i ro4 än så länge).
Jag vill inte spoila något, men du kommer så se ett par riktigt bra matcher
Klockat +300 timmar i Broken Arrow på kort tid för det är sjukt kul. Det är ett nutidsbaserat RTS med nästintill helt realistisk fysik.
Föreställ dig att ditt AA skjuter ner ett F-35 plan och när det kraschar landar det på ditt artilleri och exploderar. Det är just detta som gör det roligt - det realistiska och interaktiva.
Det kräver både mikro och makro färdigheter. Motståndaren hade kanske kunnat undvika att få sitt F-35 nedskjutet om de valt en annan flygväg (blockerat synligheten), flugit lågt (undvikt radar) och använt flares (kan missa) tidigare. Dessa möjligheter innebär att du kan vända en strid även fast du ligger under om du är skicklig nog. Att lyckas undvika att bli nedskjuten blir en dopamin kick och minispel i sig. Nackdelen är att det är ett intensivt spel, och om du råkar nysa är risken stor att du att förlorar din M1A2 SEP v3 Trophy som är en av den dyraste stridsvagnarna i spelet.
Spelet inkluderar artilleri, infanteri, stridsfordon i många slag, flygvapen (fighter, bombplan, cruise och ballistic missiler). Inga sjöslag eller dylikt dock.
Multiplayer är det mest populära och det är en rätt liten studio som skapat spelet. De har haft en hel del problem och speciellt med att se till att SP-delen är tillfredsställande. AI är lite väl duktig bland annat.
Det jag verkligen gillar med spelet är att det finns faktioner inom länderna. Vi har just nu Ryssland och USA som är spelbara nationer och vare land har fem faktioner med olika enheter. Du får välja två av dessa faktioner för att göra ett "deck". Inom detta deck får du 10 000 poäng att spendera på enheter. Varje enhet kostar ett visst antal poäng och kostar mer ju bättre. Detta leder till en otrolig variabilitet och möjlighet att spela om och om igen för att finslipa ditt deck.
Till sist har spelet en atombomb. Det är med hatkärlek jag säger det för jag använder den knappt aldrig själv men det är rätt ballt när det smäller.
Bra tips och väl skriven text, tack.
Ah, bara första matchen var väldigt bra.
Sjukt imponerad av Barracks hur det än går nu. Vilka framsteg han gjort!
