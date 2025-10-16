Söker ansikten till mitt FPS

Jag jobbar på detta spelet:

Det är ett action FPS som utspelar sig 1998-1999, standard storyn - någon korrupt VD som tagit sig vatten över huvudet som man måste fixa.

Med FMVs som dessa:

Och musik som detta:

Action | Suspense

Nu är saken den, att spelets alla karaktärer är baserade på riktiga personers ansikten, men eftersom jag är teknologi och framtidsfientlig så vägrar jag använda AI och att använda bilder från t ex shutterstock och sådant för detta ändamål är tveksamt och jag har slut på bekanta, så nu tvingas man ut på nätet. Innan jag tar till internationella forum och sådant, så börjar jag här, någon person kan man väl hitta.

Detta är personer i spelet, alla ansikten är folks riktiga.

Jag behöver i princip selfies, kvalitén spelar inte jättestor roll, en framifrån och en från sidan är bra, men det räcker med framifrån. Man blir placerad på någon sorts slumpmässigt vald karaktär, vän eller fiende. Spelar ingen roll hur man ser ut.

Om man vill vara med PMa mig, lägga inga bilder här direkt för då kommer någon AI och suger in er i något system.

Är man inte typ zlatan så utgår det nog ingen ersättning för denna saken. Vet i fan om jag hade betalat zlatan när jag tänker efter...

Någon sorts riktig reveal av spelet kommer i slutet av november tror jag, då kommer man få se mycket mera. Det är LITE mera avancerat än bara springa och skjuta, men i grund och botten är det ett sådant spel.