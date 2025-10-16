Söker ansikten till mitt FPS

Hipshot
Medlem
Söker ansikten till mitt FPS

Jag jobbar på detta spelet:

Det är ett action FPS som utspelar sig 1998-1999, standard storyn - någon korrupt VD som tagit sig vatten över huvudet som man måste fixa.

Med FMVs som dessa:

Och musik som detta:

Action | Suspense

Nu är saken den, att spelets alla karaktärer är baserade på riktiga personers ansikten, men eftersom jag är teknologi och framtidsfientlig så vägrar jag använda AI och att använda bilder från t ex shutterstock och sådant för detta ändamål är tveksamt och jag har slut på bekanta, så nu tvingas man ut på nätet. Innan jag tar till internationella forum och sådant, så börjar jag här, någon person kan man väl hitta.

Detta är personer i spelet, alla ansikten är folks riktiga.

Jag behöver i princip selfies, kvalitén spelar inte jättestor roll, en framifrån och en från sidan är bra, men det räcker med framifrån. Man blir placerad på någon sorts slumpmässigt vald karaktär, vän eller fiende. Spelar ingen roll hur man ser ut.

Om man vill vara med PMa mig, lägga inga bilder här direkt för då kommer någon AI och suger in er i något system.

Är man inte typ zlatan så utgår det nog ingen ersättning för denna saken. Vet i fan om jag hade betalat zlatan när jag tänker efter...

Någon sorts riktig reveal av spelet kommer i slutet av november tror jag, då kommer man få se mycket mera. Det är LITE mera avancerat än bara springa och skjuta, men i grund och botten är det ett sådant spel.

Too real to be a dream, too painful to be a nightmare.

MrCynical
Medlem

Jag är gärna med

Kyrre
Medlem

Vilket roligt spel! gillar vibesen. älskar beskrivningen "någon korrupt VD som tagit sig vatten över huvudet som man måste fixa." haha. Lycka till med spelet!!

Sebastian Lind
Medlem

SJÄLVKLART ska folk få låtsas-panga på Sebastian! Jag ska försöka rota fram nån bild eller två.

Får lite Goldeneye 007-vibbar av den grafiska stilen!

hoppalängdhopp
Medlem

Jävlar, det här ser riktigt intressant ut. Får starka Doom/UT/Deus ex-vibbar av musiken

Fr0gg0.
Medlem

Fick lite William Shatners TekWar vibbar i huvudet av någon anledning. Men det ser nice ut.

QBAN92
Medlem

Om du behöver någon bouncer-aktig fiende, bara säg till!

Jonas Vågström
Skribent

Fan så ballt!
Fick starka Die Hard-vibbar, även om den kom 88 och inte 98!

