Världens bästa spel-låt: Grupp L - I
Grupp L! Omgång 1!
I den här omgången kommer Rampart Theme - Heroes of Might and Magic III att gå alla sina matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 16/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 19/10 kl 21.00.
På tisdag kommer omgång två i grupp K och grupp L.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Rampart Theme - Heroes of Might and Magic III
Little Big Adventure 2 - Theme
Icarus - Deus Ex: Human Revolution
Walking On the Land of Flame - Mushihimesama
Quad Machine - Quake 2
Into a World of Illusion - Suikoden
Steamboat Willie - Mickey Mania
Battle - Monstania
NeoCity - Motorhead
Länklista:
