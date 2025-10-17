Assetto Corsa Rally (early access 13/11)
Medan vi väntar på att FZ ska vakna ur sin båt-dimma och få tummen ur samt läsa mitt tips, och sedan posta en nyhet om detta som damp ner som en blixt från klar himmel så startar jag en tråd.
Min fredag gick från att vara bra till jättebra och här är anledningen: https://store.steampowered.com/app/3917090/Assetto_Corsa_Rall...
Det finns en uppsjö med bra videos redan på YT men denna fångar mycket bra också: https://www.youtube.com/watch?v=gNp4ddayMpE
DISKUSSION:
Vad tycker vi? Är vi pepp?
Jag tycker det ser initialt väldigt bra ut! Omöjligt att veta hur känslan är förstås, än så länge, men det ser grafiskt bra ut.
EA WRC lämnade ju lite att önska minst sagt. Här får man känslan av en vettig Rally-sim och inte så "plastig" som WRC kändes. Det påminner om Dirt Rally 2.0 och det är inte dåligt.
Det behövs ett bra rallyspel, och jag tror det här har en riktig potential att nå upp till det!
🔥 Xbox Series X 🎮 | Xbox Series S 🎮 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XTX 🔥
🏎️ Fanatec CSL DD 8nm | CSL Elite Steering Wheel McLaren GT3 V2 | CSL Elite Steering Wheel WRC | CSL Elite Pedals V2 | ClubSport Shifter SQ V 1.5 | ClubSport Handbrake V1 ⚡
Unreal Engine 5 så.... njae. Jag kommer oavsett inte spela det förrän senare i fasen då jag enbart spelar i VR och man säger att det kommer, bara inte i första release av early access åtminstone. Hoppas jag att det blir bra? Absolut jag spelar fortfarande Dirt Rally 1 och 2 emellanåt och villhöver ett bra rallyspel med VR-stöd då EA WRC lämnade en del att önska på den fronten men jag är verkligen inget fan av unreal engine 5. Nu är det tydligt att Kunos egna motor med AC Evo inte är särskilt optimerad speciellt inte för VR ännu heller men hade ändå fortfarande önskat den.
Unreal Engine 5 så.... njae. Jag kommer oavsett inte spela det förrän senare i fasen då jag enbart spelar i VR och man säger att det kommer, bara inte i första release av early access åtminstone. Hoppas jag att det blir bra? Absolut jag spelar fortfarande Dirt Rally 1 och 2 emellanåt och villhöver ett bra rallyspel med VR-stöd då EA WRC lämnade en del att önska på den fronten men jag är verkligen inget fan av unreal engine 5. Nu är det tydligt att Kunos egna motor med AC Evo inte är särskilt optimerad speciellt inte för VR ännu heller men hade ändå fortfarande önskat den.
Jag tror det kommer funka i UE5, men som sagt, allt är ju bara spekulationer från mitt håll baserat på klipp på YouTube än så länge Jag fick direkt vibbar till DR 2.0 och New England-stages så jag kanske måste spela det lite i väntan nu.
Det ser ju väldigt imponerande ut.
Min far var värsta rallyspelsfanatikern en gång i tiden, men sitter mest med sin iPad nu. Undrar om detta skulle kunna få honom att gå tillbaka till rallyspelen.
Då är det dags för honom att släppa iPaden och kolla in detta, dumpa massa länkar och klipp till honom snarast!
🔥 Xbox Series X 🎮 | Xbox Series S 🎮 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XTX 🔥
🏎️ Fanatec CSL DD 8nm | CSL Elite Steering Wheel McLaren GT3 V2 | CSL Elite Steering Wheel WRC | CSL Elite Pedals V2 | ClubSport Shifter SQ V 1.5 | ClubSport Handbrake V1 ⚡