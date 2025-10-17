Assetto Corsa Rally (early access 13/11)

Medan vi väntar på att FZ ska vakna ur sin båt-dimma och få tummen ur samt läsa mitt tips, och sedan posta en nyhet om detta som damp ner som en blixt från klar himmel så startar jag en tråd.

Min fredag gick från att vara bra till jättebra och här är anledningen: https://store.steampowered.com/app/3917090/Assetto_Corsa_Rall...

Det finns en uppsjö med bra videos redan på YT men denna fångar mycket bra också: https://www.youtube.com/watch?v=gNp4ddayMpE

DISKUSSION:

Vad tycker vi? Är vi pepp?

Jag tycker det ser initialt väldigt bra ut! Omöjligt att veta hur känslan är förstås, än så länge, men det ser grafiskt bra ut.

EA WRC lämnade ju lite att önska minst sagt. Här får man känslan av en vettig Rally-sim och inte så "plastig" som WRC kändes. Det påminner om Dirt Rally 2.0 och det är inte dåligt.

Det behövs ett bra rallyspel, och jag tror det här har en riktig potential att nå upp till det!