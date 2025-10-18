FZ Gaming #1

Det finns en massa speldemos på Steam just nu. Känns nästan som att demo-eran är tillbaka, vilket är väldigt välkommet! Tänkte jag skulle mini-recensera några trevliga demos jag har hittat, lite i samma stil som PC Gamer.

Acts of Blood

Acts of Blood är ett klassiskt old-school actionspel som kastar dig rakt in i action utan att slösa tid på förklaringar. Jag vet knappt vad handlingen går ut på, men jag är redan mitt uppe i att spöa fiender till höger och vänster samtidigt som jag bobbar huvudet till det fräcka soundtracket. Striderna har en nice känsla och jag känner mig lite som Bruce Lee när jag spöar den ena efter den andra. Möjligheten att plocka upp vapen som batonger och basebollträn ger extra tyngd åt slagsmålen. Det här är inget djupt spel, men perfekt för när man bara vill koppla av och slå ihjäl lite tid, bokstavligt talat. Det finns dock en risk att det blir lite enformigt i längden.

Reanimal

Det här är ett skräckspel i samma anda som Inside och Little Nightmares. Mörkt, stämningsfullt och fyllt av detaljer som kryper under huden. Redan från första minuten dras jag in av den mysigaste atmosfären jag upplevt på länge. Miljöerna är vackra och kombinerat med atmosfären vill man stanna upp och bara ta in det man ser. Varje steg framåt känns lite farligare och storyn vecklar långsamt ut sig och lyckas bli allt mer obehaglig ju längre man spelar. Det här är ett imponerande hantverk, både visuellt och gameplay-mässigt. Om det håller hela vägen så blir det utan tvekan ett 5/5-spel.

Lessaria

Om du någon gång har spelat Majesty vet du precis vad du har att vänta dig här. För oss som älskar originalet är det som att komma hem. Bekant, charmigt och direkt beroendeframkallande. Gameplayet känns igen på en gång, och även om det grafiskt inte är något som osar AAA så fastnar man snabbt. För den som inte spelat Majesty tidigare handlar det om ett RTS där du inte styr dina hjältar direkt. I stället fokuserar du på att bygga upp din bas, stärka ekonomin och påverka dina heroes genom belöningar och uppdrag. Du kan sätta ut bounties eller mål, till exempel att döda en fiende eller utforska ett område för 100 guld och låta hjältarna själva avgöra hur de tar sig an uppgiften. För mig blir detta ett köp dag 1.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Spelet vi alla känner igen är tillbaka i en ny, fräsch tolkning, och demot bjuder på generöst innehåll. Här finns ingen tidsbegränsning, så du kan spela precis så länge du vill. Fyra factions är tillgängliga redan nu (Temple, Necropolis, Schism och Dungeon), och i den fullständiga versionen väntar totalt sex.

Det går att välja mellan flera spellägen och olika templates för random genererade kartor, vilket ger mycket variation. Första intrycket kan kännas lite överväldigande, men igenkänningen från tidigare delar finns där direkt. Trots att igenkänningen finns där så är det mycket som är nytt. Systemet för spells har fått en rejäl omarbetning, focus points som tjänas in under strider är en ny mekanik, och varje skill din hjälte låser upp när de levlar upp kommer dessutom med egna subskills. Detta är bara ett par exempel men det finns ännu mer under huven.

Jag var ärligt talat skeptisk i början, men ju mer tid jag lägger på det desto mer växer det på mig. Det här kan mycket väl bli något riktigt bra.