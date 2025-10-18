Vi har faktiskt inte fått se en helt ny 3D-version av Hyrule sedan Nintendo visade upp Breath of the Wild i sin helhet 2016.

Snart tio år sen vi fick se hur ett nytt Hyrule skulle kunna se ut!

Tears of the Kingdom var – som alla vet – byggt på samma värld, även om den fick sina lager och twistar.

Så frågan är: hur ser nästa Hyrule ut?

Eller… är det ens Hyrule vi kommer till nästa gång?

Om jag får önska mig några saker till nästa Zelda, så är det de här:

• Föremål kopplade till dungeons.

Om Nintendo tycker att boomerangen eller hookshot sabbar friheten i en öppen värld – gör dem till magiska, platsbundna grejer istället. Knyt dem till ett shrine eller en specifik dungeon. Du kan lösa utmaningen med föremålet eller ta en alternativ väg. Det funkar ju redan med designfilosofin de kör nu.

• Riktiga dungeons igen.

Stora, tematiska områden med identitet. Det går att skapa, även med deras open world-koncep. Och även mindre shrines kan variera något i miljö, beroende på var man är. Kanske lera som rinner in från taket om man är i träsket.

• Kyrkogård och spöken

Japp, det behövs.

• Unika scenarier.

Jag vill inte ha “en fe i varje väderstreck”. Ge mig en enda märklig fe, på en specifik plats. Mindre copy-paste, mer karaktär. Kanske nån unik miniboss gömda i shrines?

• Resa till månen?

Tur och retur.

• Behåll (eller förstärk) den där kittlande Ghibli-tonen i grafiken.

Det visuella i BotW/TotK ligger så nära en spelbar dröm från Studio Ghibli. Gärna ännu mer åt det hållet.

Hur vill du att nästa Zelda-värld ser ut?