ROG xbox Ally X är en rejäl uppgradering

I torsdags hämtade jag min maskin, men det blev inget spelande föränn i igår då det skulle installeras massor av uppdateringar, det skulle loggas in, det skulle laddas ner och installeras. Det hade aldrig funkar för mig för 15-20 år sedan då jag var så ivrig att jag till och med rev av plasten på fodralet av Phantasy star online och insåg mitt misstag när jag kom hem 😔.

Det började inte så bra, efter alla windows uppdate så funkade inte Xbox experience överhuvudtaget, xbox knappen lät mig inte välja mellan desktop och Xbox UI, efter ominstallation av Windows uppdate så funkade allt som det skulle.

Efter att ha legat en stund orörd så la den sig i sovläge, den gick inte att starta så jag tänkte, fan är den trasig, eller är batteriet dött? Stoppade i laddaren, som reageradd direkt, efter det gick den att starta efter att jag hållit in power knappen länge, men batteriet låg på 70% då.

Den stänge sig igen efter att ha legat orörd, men gick att starta direkt. Den har aldrig stängt sig under användning.

Spelen flyter på extremt bra. Xbox UI är nästan lika smidig som Seam OS. Alla launchers och spel är samlade och man glämmer nästan bort att det är en PC och inte en xbox man sitter med.

Ergonomin har fått ett rejält lyft, riktigt skön, som en xbox kontroll. I klass med Steam Deck.

Mitt största problem med Ally X var i första hand ergonomin, den var inte alls skön att hålla i, och i andra hand mjukvaran.

Mitt största problem med Steam Deck var att man inte kan spela spel från Xbox appen, nej streaming räknas inte. Och spakarna som är riktigt horribla på den då de är platta och saknar grop.

Plus

Ergonomin är kannon

Xbox UI är en fantastisk uppgradering

Otroligt stark hårdvara för att vara bärbar.

Minus

Priset

Finns en del buggar

Kan inte spela Xbox spel fast den heter Xbox

Ingen numpad

Finn ett fel på bilden