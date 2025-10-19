Backlog Test - Har du spelat alla?

Du har säkert koll på många av spelvärldens stora titlar, men har du spelat dom alla?

Jag har själv en ordentlig backlog här hemma som man hoppas dra igenom så fort spelskaparna bestämmer sig för att sluta släppa intressanta spel.

I mitt surfande ramlade jag över en lista på Backloggd.com där dom listat dom 1000 mest backloggade spelen folk har. Så jag tänkte att det vore ett litet kul test och se hur många man spelat. Men istället för 1000 så jämför vi med första sidan vilket är topp 100.

Reglerna är som så att för varje spel du INTE spelat får du 1 poäng. Så har du varit flitig kan du få 0 av 100. Skulle du mot förmodan inte spelat något får du 100/100.

Fyll gärna i din kommentar inte bara din poäng du får men också vilka spel du inte spelat. Blir det väldigt många kan du bara nämna några och kanske t.o.m om det finns någon orsak till det om du nu orkar.

Listan finner du HÄR.

-----

Mina poäng: 19/100

Spelen jag inte spelat är:

Disco Elysium: The Final Cut (dock spelat första versionen)

Hades (gav det ett försök men svårt för roguelite, men blir sugen att ge det en andra chans)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (hade inte kul med Breath of the Wild så skippade uppföljaren därför)

Cuphead (äger det men väntar på rätt tillfälle)

Yakuza: Like a Dragon (vill, men ja...vem har tid?)

Omori (vad är detta?)

NieR Replicant (inget sug då jag inte blev lika frälst som andra över Automata)

Chrono Trigger (spelade fram till slutet men sen kom något annat i vägen. Shame on me!)

Persona 3 Reload (tröttnade ungefär halvvägs, samma med PS2 originalet)

Sifu (ska spelas när jag orkar utmaningen)

Half-Life 1 (kom innan jag skaffade mig en PC)

Earthbound (missat som ung men vet inte om det lockar)

Hi-Fi Rush (låter spännande så lär spelas någon gång)

Little Nightmares (äger, ska spelas i sinom tid)

Blasphemous (känner ej till)

Psychonauts (nyfiken på den)

Metaphor: ReFantazio (verkar kul, men också långt)

Signalis (okänd för mig)

Inscryption (påbörjade, fastnade snabbt, tröttnade)

-----