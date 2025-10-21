Världens bästa spel-låt: Grupp K - II
Grupp K! Omgång 2!
I den här omgången kommer Now That This Old World Is Ending - Far Cry 5 och The Mourning Tree - Everybody's Gone to the Rapture att gå sina resterande matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 21/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 24/10 kl 21.00.
På torsdag kommer sista omgången i grupp K och grupp L.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Now That This Old World Is Ending - Far Cry 5
The Mourning Tree - Everybody's Gone to the Rapture
Bigfoot - Command & Conquer: Red Alert
Rainbow Road - Mario Kart 64
Donkey Kong Country - Theme
Silent Hill - Theme
Nuclear Mission Jam - Half-Life
King's Court - Europa Universalis IV
Länklista:
