Världens bästa spel-låt: Grupp K - II

Grupp K! Omgång 2!

I den här omgången kommer Now That This Old World Is Ending - Far Cry 5 och The Mourning Tree - Everybody's Gone to the Rapture att gå sina resterande matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 21/10 kl 21.00 och avslutas på fredag 24/10 kl 21.00.

På torsdag kommer sista omgången i grupp K och grupp L.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Now That This Old World Is Ending - Far Cry 5

Visa innehåll

The Mourning Tree - Everybody's Gone to the Rapture

Visa innehåll

Bigfoot - Command & Conquer: Red Alert

Visa innehåll

Rainbow Road - Mario Kart 64

Visa innehåll

Donkey Kong Country - Theme

Visa innehåll

Silent Hill - Theme

Visa innehåll

Nuclear Mission Jam - Half-Life

Visa innehåll

King's Court - Europa Universalis IV

Visa innehåll

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Länklista:

