Resident Evil 4 bästa video på YouTube?
Hejsan!
Jag och mina bästa vän har i över ett års tid spelat in över 50 000 klipp från Resident Evil 4 och sedan redigerat ihop en unik video av dessa klipp. Inspelningen har varit extremt krävande och svår, men även redigeringen har krävt en enorm vilja, envishet och tankeverksamhet. Totalt har vi spenderat mer än 2900 timmar på detta.
Videon ska vara en hyllning till Resident Evil 4. Den är för fans av Resident Evil och skräckspel, men kanske också för dom som gillar skräckfilmer skulle jag tro. Vi har lagt all tid på att visa upp spelet på det allra häftigaste och snyggaste sättet som det bara är möjligt. Detta är inte alls som walkthrough.
Denna videon ska visa upp dom snyggaste animationerna och bästa grafiken med dom allra coolaste kamera vinklarna och panoreringarna. Den innehåller också action partier som är långt mycket häftigare än vad man kan se på en walkthrough eller om man själv spelar det. Har även tajmat flera action partier med musiken på ett som inte sker i spelet överhuvudtaget.
Storyn finns med i ett lite mer kompaktare format. Alla filmsekvenser är inte med och vissa partier där man spelar är också bortklippta. Allt som vi har ändrat i storyn och spelet är för att få bättre tempovariation och bättre flyt så att det blir roligare att kolla. Men det finns en röd tråd att följa och dom bortklippta delarna har bara förhöjt upplevelsen som man nu får.
Videon innehåller också över 850 st dialoger som vi noggrant valt med omsorg och placerat på ställen där vi har tyckt det passat. Det är även nya musikstycken för att höja spänningen och atmosfären. Samt nya ljudeffekter och specialeffekter som gör att upplevelsen blir ännu mer unik och häftig.
Skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid och kika på videon och lämna en kommentar om vad ni tyckte. Kollar ni på hela videon så kommer ni förmodligen att uppskatta den och tycka den var bra. Om man nu gillar Resident Evil eller skräck. Detta är också bara den första delen utav tre.
Har lagt upp videon på vår nya kanal som heter More Than a Video Game.
Kika in Leon S. Kennedy i högform här:
Är det verkligen ingen som har något att säga om vår video Resident Evil 4 Special Showcase Part 1?
Såg tråden först nu, tyvärr så är det jättelätt att missa nya trådar då de ändrade på framsidan nyss.
Säkert många som missade den också då du postade när de flesta sov.
Kollade 20 minuter nu under jobb pendlingen och förstår inte riktigt meningen med videon ett tyst playthrough hade gett ungefär samma upplevelse om än mer utdraget. Men hoppas ni hade roligt och lärde er en massa under tiden ni gjorde videon.
Tack för att du kikade på en bit av videon. Kan såklart förstå att dom första 20 minuterna kan upplevas som en playthrough för vissa. Det är ju så med skräckspel och skräckfilmer dessutom att det börjar lite långsamt för att sedan trappas upp. Man märker kanske lite senare i videon att detta är något annat än en playthrough. Men om man är lite otålig eller inte har tid att kolla hela videon så kan jag rekommendera folk att börja vid 17 min 50 sekunder fram till 27 min 40 sekunder för att se om man inte ser någon skillnad på vår video eller en playthrough. Dessa knappa 10 minuter kan agera som ett litet smakprov av vad som videon kommer att innehålla.
Det är hela by sekvensen som är gjord på ett sätt som är helt omöjligt att ske i en playthrough. Varje scen från by sekvensen har filmats om flera hundra gånger för att bli så perfekt det bara är möjligt. För att sedan i redigeringen klippa ihop scen efter scen. Allt är uttänkt i extrem detaljnivå för att skapa den mest chockerande, minnesvärda, pulshöjande, varierande och häftigaste action-sekvensen i något Resident Evil eller något annat spel för den delen.
Koreografin, alltså vad Leon ska göra i varje scen är noggrant uttänkt för att bli så varierat och spännande som möjligt. Alla dialoger har vi placerat och valt ut för att skapa ännu mer närvaro och inlevelse. Har också lagt in egna ljudeffekter och specialeffekter för att höja nivån ännu högre. By sekvensen ska såklart se ut som den är gjord i en enda tagning och genomspelning trots den är uppdelad i många klipp dessutom. Det är också för att skapa en bättre upplevelse för den som tittar på videon.
Efter by sekvensen så har vi strösslat ut många häftiga saker som sker under den resterande delen av videon dessutom. Massor av bossar som är väldigt speciellt gjorda och flera ställen med bra musik och otroligt tät stämning. Finns många nya ljudeffekter och massor av dialoger som man bör uppleva själv för att förstå vad jag menar. Vi har också gjort alltför att minimera grafikbuggar och spelikoner för att man som tittare ska få en sån stilren och filmisk upplevelse som det är möjligt.
Ger videon lite extra till det på tåget imorgon också då så får vi se.
Fattar inte meningen med videon.
Meningen är att det ska vara den bästa uppvisningen av Resident Evil 4 och det som du ser och hör i videon kan du inte uppleva i någon annan Resident Evil video. Det är inte så mycket mer mening med videon än att man som tittare ska se en så häftig video av Resident Evil 4 att man bara vill ha mer och vill se fortsättningen när den tar slut.
Allt är komponerat som så att du som tittare ska få den ultimata upplevelsen av enligt oss världens bästa spel. Gillar man action, stämning, skräck och lite komik i spelform så har denna videon allt det. När man kikar på en playthrough eller spelar det själv sen så känns spelet dåligt och fattigt i jämförelse på olika sätt. Varje minut som man kikar på har vi lagt ner ca. 11 timmar arbetstid, vilket borde tala för att det är en speciell video.