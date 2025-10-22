Resident Evil 4 bästa video på YouTube?

Hejsan!

Jag och mina bästa vän har i över ett års tid spelat in över 50 000 klipp från Resident Evil 4 och sedan redigerat ihop en unik video av dessa klipp. Inspelningen har varit extremt krävande och svår, men även redigeringen har krävt en enorm vilja, envishet och tankeverksamhet. Totalt har vi spenderat mer än 2900 timmar på detta.

Videon ska vara en hyllning till Resident Evil 4. Den är för fans av Resident Evil och skräckspel, men kanske också för dom som gillar skräckfilmer skulle jag tro. Vi har lagt all tid på att visa upp spelet på det allra häftigaste och snyggaste sättet som det bara är möjligt. Detta är inte alls som walkthrough.

Denna videon ska visa upp dom snyggaste animationerna och bästa grafiken med dom allra coolaste kamera vinklarna och panoreringarna. Den innehåller också action partier som är långt mycket häftigare än vad man kan se på en walkthrough eller om man själv spelar det. Har även tajmat flera action partier med musiken på ett som inte sker i spelet överhuvudtaget.

Storyn finns med i ett lite mer kompaktare format. Alla filmsekvenser är inte med och vissa partier där man spelar är också bortklippta. Allt som vi har ändrat i storyn och spelet är för att få bättre tempovariation och bättre flyt så att det blir roligare att kolla. Men det finns en röd tråd att följa och dom bortklippta delarna har bara förhöjt upplevelsen som man nu får.

Videon innehåller också över 850 st dialoger som vi noggrant valt med omsorg och placerat på ställen där vi har tyckt det passat. Det är även nya musikstycken för att höja spänningen och atmosfären. Samt nya ljudeffekter och specialeffekter som gör att upplevelsen blir ännu mer unik och häftig.

Skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid och kika på videon och lämna en kommentar om vad ni tyckte. Kollar ni på hela videon så kommer ni förmodligen att uppskatta den och tycka den var bra. Om man nu gillar Resident Evil eller skräck. Detta är också bara den första delen utav tre.

Har lagt upp videon på vår nya kanal som heter More Than a Video Game.

Kika in Leon S. Kennedy i högform här: