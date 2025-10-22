Säsong 6 – november

1
Skriv svar
Permalänk
Redaktionen
Skribent
Säsong 6 – november

Spelhösten har alltid en av spelvärldens största: Call of Duty, i år med undertiteln Black Ops 7. Det får sällskap av en Switch 2-duo: nytt Hyrule Warriors och Kirby Air Riders. Paradox-strategi (Europa Universalis V), strategi med boll (Football Manager 26) och stratetgiskt stadsbyggande i Anno 117. Och missa inte retrobomben Terminator 2D. Välkommen!

Spelhösten har alltid en av spelvärldens största: Call of Duty, i år med undertiteln Black Ops 7. Det får sällskap av en Switch 2-duo: nytt Hyrule Warriors och Kirby Air Riders. Paradox-strategi (Europa Universalis V), strategi med boll (Football Manager 26) och stratetgiskt stadsbyggande i Anno 117. Och missa inte retrobomben Terminator 2D. Välkommen!

► Tävla i aktuella säsonger

! Redigera Citera
Permalänk
Vileoxe
Medlem

Körs det en ny säsong varje månad nu?

signatur

-^-^--^-The sound of a bat cutting through space and time-^-^--^-

! Redigera Citera
Permalänk
Tomas Helenius
Redaktör
Skrivet av Vileoxe:

Körs det en ny säsong varje månad nu?

Gå till inlägget

Vi kör så nu när det släpps så mycket. Det kommer nog variera över året.

signatur

Youtube | Facebook | Twitch | Instagram |

! Redigera Citera
Permalänk
Holonyaa
Medlem

Då kör vi en YOLO igen och gissar alla direkt.
Inte funkat bra på säsong 5 precis, men jag känner på mig att det går kanon denna gången!

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade