Säsong 6 – november

Spelhösten har alltid en av spelvärldens största: Call of Duty, i år med undertiteln Black Ops 7. Det får sällskap av en Switch 2-duo: nytt Hyrule Warriors och Kirby Air Riders. Paradox-strategi (Europa Universalis V), strategi med boll (Football Manager 26) och stratetgiskt stadsbyggande i Anno 117. Och missa inte retrobomben Terminator 2D. Välkommen!

