Världens bästa spel-låt: Grupp K - III
Grupp K! Omgång 3!
I den här omgången kommer resterande matcher att avgöras.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 23/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 26/10 kl 21.00.
På tisdag drar grupp M och N igång!
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Bigfoot - Command & Conquer: Red Alert
Rainbow Road - Mario Kart 64
Donkey Kong Country - Theme
Silent Hill - Theme
Nuclear Mission Jam - Half-Life
King's Court - Europa Universalis IV
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp K omgång 2
Grupp L omgång 2
Grupp L omgång 3
