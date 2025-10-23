Världens bästa spel-låt: Grupp L - III

Grupp L! Omgång 3!

I den här omgången kommer resterande matcher att avgöras.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 23/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 26/10 kl 21.00.

På tisdag drar grupp M och N igång!

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Walking On the Land of Flame - Mushihimesama

Visa innehåll

Quad Machine - Quake 2

Visa innehåll

Into a World of Illusion - Suikoden

Visa innehåll

Steamboat Willie - Mickey Mania

Visa innehåll

Battle - Monstania

Visa innehåll

NeoCity - Motorhead

Visa innehåll

Länklista:

Missa inte samlingstråden!

Grupp K omgång 2

Grupp K omgång 3

Grupp L omgång 2

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

