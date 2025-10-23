Bytefest 2025 – nytt LAN i Dalsland

Hej allihop!

Vi i föreningen Ctrl Alt Dal håller på att starta upp Bytefest 2025, ett nytt ideellt LAN-evenemang som äger rum 28–30 november 2025 i Rådahallen, Mellerud.

Målet är att skapa ett klassiskt LAN med fokus på gemenskap, spelglädje och inkludering – ett LAN som faktiskt känns som ett LAN.

Vi siktar på runt 200–300 deltagare, och helgen bjuder på turneringar, tävlingar, brädspel, prova-på-DnD och annat som håller stämningen vid liv dygnet runt.

Bytefest är tänkt att bli ett återkommande event och starten på något större – en mötesplats för gaming och digital kultur i Västsverige.

Just nu söker vi deltagare, volontärer och sponsorer som vill vara med och bygga detta från grunden.

Mer info och biljettbokning finns på bytefest.se

Vi finns också på Instagram och Facebook

Vad gör ett LAN grymt? Vad vill ni se på LAN som Bytefest?

Vi bygger det här för att alla ska få pröva på eller minnas hur gött det är att vara på LAN!