Speldesign du klarar dig utan

Innan internet kunde man låsa upp nya karaktärer och kostymer helt utan extra kostnad.

Idag kommer det i regel som DLCs och mikrotransaktioner, eller ännu värre som gacha! Jag skulle vilja förbjuda eller begränsa sånn speldesign. Särskilt spel som medvetet skär bort en gubbe eller två och säljer det som ”day1 DLC ”!

TLDR;

Jag vill få bort praxisen med att vissa spelkaraktärer och kostymer säljs vid sidan av ett premium-spel (på release)! Det kunde lika gärna varit i spelet.