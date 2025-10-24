Speldesign du klarar dig utan
Vilken spelmekanik eller speldesign stör du dig mest på i spel?
Finns det något du önskar att utvecklare slutade med helt?
”A man with a conviction is a hard man to change. Tell him you disagree and he turns away. Show him facts or figures and he questions your sources. Appeal to logic and he fails to see your point. [fortsättning]
Innan internet kunde man låsa upp nya karaktärer och kostymer helt utan extra kostnad.
Idag kommer det i regel som DLCs och mikrotransaktioner, eller ännu värre som gacha! Jag skulle vilja förbjuda eller begränsa sånn speldesign. Särskilt spel som medvetet skär bort en gubbe eller två och säljer det som ”day1 DLC ”!
Jag vill få bort praxisen med att vissa spelkaraktärer och kostymer säljs vid sidan av ett premium-spel (på release)! Det kunde lika gärna varit i spelet.
Osynliga väggar, obalanserade kartor utan cover där snipers har klar fördel.
Det fick mig att komma på en sak: Turbaserade strategispel med fog of war-mekanik där fiender kan attackera dig genom dimman men du kan inte attackera dem, som om de har någon slags wallhack för dimma.
Corps runs. Förlåter aldrig FromSoft för att de återintroducerade dom.
Borde man inte ge cred till Diablo 2 för det?
Diablo 4 och hur samma fiende skalade upp svårighetsgraden beroende på din egen utrustning och lvl. Kan förstå att man vill återanvända zoner men det tar bort känslan av att bli starkare. Att gå tillbaka en zon som tidigare var svår och nu är lätt är ju en del av charmen.
Första jag tänker på får man inte nämna här.
En annan sak jag stör mig på är att så många tredjepersonsspel spelar på samma sätt och ser likadana ut. Man ska plocka upp massa saker, läsa massa dokument. Hoarder skulle man kunna kalla den genren.
Trött på grafikhetsen och att spel ska vara så komplexa idag. Varför är många gamla spel roligare att spela än nya? Varför har många äldre spel mer atmosfär och charm än nya?
Stör mig på att det är ok att släppa halvfärdiga spel, för de kan fixa till det i efterhand. Trött på updates, patchar.
Hårddisk är bra, men inte när det missbrukas.
Varför markerar man inte tydligare när oduglingar inte kan leverera? Andra människor får ju böter, varningar och liknande om man missköter sig.
Om en utvecklare släpper ett spel som inte är färdigt vid släpp så borde de få en varning. Gör de om det så borde man dra in deras körkort.