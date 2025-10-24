Hur länge spelar du?
Hur många timmar i sträck spelar du?
Det är väldigt sällan jag spelar mer än en timme åt gången, på vardagar kanske det blir 40 minuter i sängen innan jag känner att jag håller på att däcka.
På helgen blir det ungefär 2 timmar absolut max 3.
Det är också väldigt sällan jag spelar ett spel mer än en timme åt gången då jag ofta tycker det blir lite segt. Speciellt i slutet på spelen.
Mario & rabbit kingdom påbörjade jag igår, då blev det en och en halv timme. Spelar jag Valorant hade jag kunnat sitta 3 eller 4 timmar men eftersom det är ett onlinespel blir man extremt låst så det gänder sällan. Retrospel spelar jag tills jag är färdig eller får game over.
Phantasy Star Online spelar jag oftast färdigt ett ställe sedan stänger jag av.
Souls spel orkar jag inte med då de är alldeles för tidskrävande, samma med rollspel där man ska sätta karaktärer i rutnä och extremt långa rundor.
Halo spelar jag 2-3 matcher då det går väldigt fort att bli klar med en match.
Brukar som regel inte dra igång ett spel om jag inte har tid att sitta minst två timmar. Vill inte känna mig stressad när jag spelar.
Någon övre fast gräns finns inte, förutom möjligen "så länge jag har lust/tid/ork".
Beror väl på spel, Ghost of Yotei vart senaste spelet som jag inte kunde släppa. Då vart det 4timmar på torsdagen, 7timmar fredagen, 16timmar lördag och avslutade 16timmar på söndagen. Givetvis går man på toa, käkar lite snabbt etc.
Oj, 16 timmar? Så mycket fick jag inte ens ihop på ett Lan 😅
Beror på spel, humör o kontext. MMO? Fulltidsarbete + övertidsarbete. Kognitivt krävande? Några timmar. Chill spel? Beror på vad som behövs.
Fast jag slutar sällan för att jag blir trött utan snarare överstimulerad
