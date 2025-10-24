HALO REMAKE!!!

Skrivet av Gertzy: Haha! Bara jag och @devan som blev pepp på detta? Jag blev så exalterad jag bloggade för första gången på länge! Är grymt pepp på att spela om till PS5! Gå till inlägget

Nä, jag är också pepp på detta, trots att jag köpt och spelat originalet och remastern och mcc. Och jag annars ogillar remasters och i de flesta fall remakes.

(Lägg energi, talent och pengar på nya upplevelser istället!)

Skrivet av DieZe: Helt sjukt dock att det inte är multiplayern också. Finns inget bättre multiplayer fps än Halo (främst Halo 3) men känns som en missad chans det här att ta Halo 1's mp och göra något riktigt jävla bra av det.

Äe det var ju dåligt att inte få med multiplayer!