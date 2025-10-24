HALO REMAKE!!!

1
Devan
Releasehästryttare
HALO REMAKE!!!

Första Halo får en remake!!

Release redan 2026.

Kommer till PC, PS5 och Xbox!

marsson90
Medlem

Snyggt, men samtidigt väldigt gäsp.

Processor: Intel Core i7 14700K med Contact Frame och Kryosheet
Grafikkort: Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB
RAM: Corsair Vengeance RGB 64GB 6400mhz
Högtalare: Sonos Arc Ultra, Sonos Era 100 x 2
VR: Meta Quest 3 + VR Air Bridge

Sebastian Lind
Medlem

Okej 🤷

Kazutoyo
Medlem

Ingen splitscreen multiplayer för fyra spelare är ju sådär. Så det är en nedgradering från originalet. Åtminstone så har det co-op splitscreen för två spelare.

Gertzy
Medlem

Haha! Bara jag och @devan som blev pepp på detta? Jag blev så exalterad jag bloggade för första gången på länge! Är grymt pepp på att spela om till PS5!

HaXellie
Medlem

Äntligen! Inte haft ett Xbox sen 360 och saknar verkligen Halo. Längtar tills Halo 2 släpps till PS5.

signatur

PS5, OLED 65"

Hipshot
Medlem

Är det Bloober team som gjort det eller?

signatur

Too real to be a dream, too painful to be a nightmare.

Lauchen
Medlem

Kul ändå kommer att spela men hade hellre sett ett dlc till Infinite eller spinoff,

Broshimitsu
Skärmdumpsmästare
Skrivet av Gertzy:

Haha! Bara jag och @devan som blev pepp på detta? Jag blev så exalterad jag bloggade för första gången på länge! Är grymt pepp på att spela om till PS5!

Tror det är någon snubbe i Tjeckien också som var lite peppad, men annars - ja.

Devan
Releasehästryttare
DieZe
Medlem

Helt sjukt dock att det inte är multiplayern också. Finns inget bättre multiplayer fps än Halo (främst Halo 3) men känns som en missad chans det här att ta Halo 1's mp och göra något riktigt jävla bra av det.

psp123
Medlem

Hade hoppats på något nytt. Men det ser bra ut.

Sebastian Lind
Medlem
Skrivet av Hipshot:

Är det Bloober team som gjort det eller?

robbis
Troll – skulle jag?!

Sjukt taggad på detta. Ser riktigt nice ut.

signatur

1# FZ Troll

HaXellie
Medlem
Skrivet av DieZe:

Helt sjukt dock att det inte är multiplayern också. Finns inget bättre multiplayer fps än Halo (främst Halo 3) men känns som en missad chans det här att ta Halo 1's mp och göra något riktigt jävla bra av det.

Läste på reddit att det ryktas om ett F2P Halo som endast är multiplayer och då kommer inte singleplayer spelen ha inbyggd multiplayer. Vi får se om det stämmer.

signatur

PS5, OLED 65"

Gertzy
Medlem
Skrivet av Broshimitsu:

Tror det är någon snubbe i Tjeckien också som var lite peppad, men annars - ja.

Haha tur att de har oss tre som publik iaf 😅

smuts
Medlem

Ptja, jag lär väl spela igenom kampanjen en gång till i co-op om det inte kostar för mycket på Steam. Inget jag tänker betala 500kr för precis, max 200kr, annars får det va' - så taggad blev jag inte.

signatur

"A lie is truth, until you recognize it as a lie. To see the truth behind those lies is probably the right thing to do. However, it may not necessarily bring happiness. Lies are Happiness."

PC-spelare @ Linux
Dator: TUF Gaming B550 Pro, Ryzen 5600G, 64GB RAM, Sapphire Radeon RX 7600 XT

Sebastian Lind
Medlem
Skrivet av Gertzy:

Haha tur att de har oss tre som publik iaf 😅

Fyra, jag hörde att scaryfoot verkligen gillar remakes och remasters också.

Johan Lorentzon
Skribent
Skrivet av HaXellie:

Läste på reddit att det ryktas om ett F2P Halo som endast är multiplayer och då kommer inte singleplayer spelen ha inbyggd multiplayer. Vi får se om det stämmer.

Infinite släpptes ju redan i det formatet så det låter som en rätt logiskt strategi och separera de två.

signatur

"Writer and Fighter"

Gertzy
Medlem
Skrivet av Johan Lorentzon:

Infinite släpptes ju redan i det formatet så det låter som en rätt logiskt strategi och separera de två.

Kan kännas lite onödigt att stycka upp dem imho, men är det gratis spelar det å andra sidan inte så stor roll. Hade varit jobbigare om båda kostat. Men nu blir co-op nästan som en inkörsport...

yoggi
Medlem

Ser ju najs ut.
Startade igår det som är upphottat. Inte kört 1:an sen den släpptes på pc ca 2004(?)

DieZe
Medlem
Skrivet av HaXellie:

Läste på reddit att det ryktas om ett F2P Halo som endast är multiplayer och då kommer inte singleplayer spelen ha inbyggd multiplayer. Vi får se om det stämmer.

Hm okej, får hålla tummarna för att det blir något djävulskt bra, men tveksamt om det återigen ska vara 343 som gör det.

FilureN
Medlem
Skrivet av Gertzy:

Haha! Bara jag och @devan som blev pepp på detta? Jag blev så exalterad jag bloggade för första gången på länge! Är grymt pepp på att spela om till PS5!

Nä, jag är också pepp på detta, trots att jag köpt och spelat originalet och remastern och mcc. Och jag annars ogillar remasters och i de flesta fall remakes.
(Lägg energi, talent och pengar på nya upplevelser istället!)

Skrivet av DieZe:

Helt sjukt dock att det inte är multiplayern också. Finns inget bättre multiplayer fps än Halo (främst Halo 3) men känns som en missad chans det här att ta Halo 1's mp och göra något riktigt jävla bra av det.

Äe det var ju dåligt att inte få med multiplayer!

signatur

Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz & RX 9070XT 16BG | Playstation 5 | Series X | Steam Deck
Steam: HankAttack PSN: Lord_Henkutt Xbox: Lord_Henkutt

Gertzy
Medlem
Skrivet av FilureN:

Nä, jag är också pepp på detta, trots att jag köpt och spelat originalet och remastern och mcc. Och jag annars ogillar remasters och i de flesta fall remakes.
(Lägg energi, talent och pengar på nya upplevelser istället!)

Äe det var ju dåligt att inte få med multiplayer!

Haha, lite dubbla känslor här? Både pepp och vilja ha nytt spel istället. Men ja, har svårt att tro detta innebär att de bara gör gamla spel för "ny" publik utan detta är säkert för att testa UE5 inför nytt spel skulle jag gissa. Inte istället för. Och kunna sälja lite och få in pengar, speciellt från PS5-spelare.

FilureN
Medlem
Skrivet av Gertzy:

Haha, lite dubbla känslor här? Både pepp och vilja ha nytt spel istället. Men ja, har svårt att tro detta innebär att de bara gör gamla spel för "ny" publik utan detta är säkert för att testa UE5 inför nytt spel skulle jag gissa. Inte istället för. Och kunna sälja lite och få in pengar, speciellt från PS5-spelare.

Hah ja verkligen, men jag gillar väl Halo extra mycket då. Inser såklart ironin, men tyckte den var lite rolig så kände det var kul att nämna.

Ah sant, men lite synd att alla gå över till Unreal. Men fattar att det är svårt att utveckla sin egna spelmotor och sen behålla kunskapen om den när utvecklarna byter jobb och sånt.
Och sen så hade jag nog inte kunnat identifiera ett spel byggt på unreal ändå. Men känns på nått vis tråkigt. Men jag förstår varför. Borde finnas en till lika välanvänd motor, för att få lite konkurrens.

signatur

Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz & RX 9070XT 16BG | Playstation 5 | Series X | Steam Deck
Steam: HankAttack PSN: Lord_Henkutt Xbox: Lord_Henkutt

Gertzy
Medlem
Skrivet av FilureN:

Hah ja verkligen, men jag gillar väl Halo extra mycket då. Inser såklart ironin, men tyckte den var lite rolig så kände det var kul att nämna.

Ah sant, men lite synd att alla gå över till Unreal. Men fattar att det är svårt att utveckla sin egna spelmotor och sen behålla kunskapen om den när utvecklarna byter jobb och sånt.
Och sen så hade jag nog inte kunnat identifiera ett spel byggt på unreal ändå. Men känns på nått vis tråkigt. Men jag förstår varför. Borde finnas en till lika välanvänd motor, för att få lite konkurrens.

Haha kan absolut förstå dig - även om jag själv inte ens hunnit spela Infinite än så peppar inte nytt spel speciellt mycket så detta känns mer spännande för mig. Men kan förstå dualiteten också!

Ja det börjar ju bli branchstandard och det kan en ju tycka vad en vill om. Vet inte om jag har någon bestämd ståndpunkt direkt utan kan bara säga att jag förstår dem. Men kan hålla med dig, kanske kommer en uppstickare i framtiden för att konkurrera med Epic men till dess är det som det är.

