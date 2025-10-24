HALO REMAKE!!!
Snyggt, men samtidigt väldigt gäsp.
Haha! Bara jag och @devan som blev pepp på detta? Jag blev så exalterad jag bloggade för första gången på länge! Är grymt pepp på att spela om till PS5!
Haha tur att de har oss tre som publik iaf 😅
Ptja, jag lär väl spela igenom kampanjen en gång till i co-op om det inte kostar för mycket på Steam. Inget jag tänker betala 500kr för precis, max 200kr, annars får det va' - så taggad blev jag inte.
Fyra, jag hörde att scaryfoot verkligen gillar remakes och remasters också.
Infinite släpptes ju redan i det formatet så det låter som en rätt logiskt strategi och separera de två.
Kan kännas lite onödigt att stycka upp dem imho, men är det gratis spelar det å andra sidan inte så stor roll. Hade varit jobbigare om båda kostat. Men nu blir co-op nästan som en inkörsport...
Hm okej, får hålla tummarna för att det blir något djävulskt bra, men tveksamt om det återigen ska vara 343 som gör det.
Nä, jag är också pepp på detta, trots att jag köpt och spelat originalet och remastern och mcc. Och jag annars ogillar remasters och i de flesta fall remakes.
(Lägg energi, talent och pengar på nya upplevelser istället!)
Äe det var ju dåligt att inte få med multiplayer!
Haha, lite dubbla känslor här? Både pepp och vilja ha nytt spel istället. Men ja, har svårt att tro detta innebär att de bara gör gamla spel för "ny" publik utan detta är säkert för att testa UE5 inför nytt spel skulle jag gissa. Inte istället för. Och kunna sälja lite och få in pengar, speciellt från PS5-spelare.
Hah ja verkligen, men jag gillar väl Halo extra mycket då. Inser såklart ironin, men tyckte den var lite rolig så kände det var kul att nämna.
Ah sant, men lite synd att alla gå över till Unreal. Men fattar att det är svårt att utveckla sin egna spelmotor och sen behålla kunskapen om den när utvecklarna byter jobb och sånt.
Och sen så hade jag nog inte kunnat identifiera ett spel byggt på unreal ändå. Men känns på nått vis tråkigt. Men jag förstår varför. Borde finnas en till lika välanvänd motor, för att få lite konkurrens.
Haha kan absolut förstå dig - även om jag själv inte ens hunnit spela Infinite än så peppar inte nytt spel speciellt mycket så detta känns mer spännande för mig. Men kan förstå dualiteten också!
Ja det börjar ju bli branchstandard och det kan en ju tycka vad en vill om. Vet inte om jag har någon bestämd ståndpunkt direkt utan kan bara säga att jag förstår dem. Men kan hålla med dig, kanske kommer en uppstickare i framtiden för att konkurrera med Epic men till dess är det som det är.