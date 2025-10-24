Halo Remake till PS5!

Tidigare idag gick jag in på en nyöppnad Webhallen-butik i Frölunda och hämtade ut ett exemplar av Gears of War Reloaded till PS5! Att den tidigare så Xbox-förknippade actionspelet som formade inte bara Xbox 360-identiteten tillsammans med Halo utan i stort sett hela konsolgenerationen och nu släppts till Sony är lite ironiskt men ändå väldigt skönt! Att nu även Halo gör samma resa efter att 343-studion blivit Halo Studio och utannonserat övergång till Unreal-motorn var det kanske bara en tidsfråga! Ytterligare Xbox-spel, efter Forza Horizon 5, bara droppar över och gör att jag är mer nöjd med mitt PS5-köp och inte alls ångrar att jag sålde mitt Xbox Series X!

I längden hoppas jag hela Master Chief Collection släpps till PS5, då får jag en anledning att spela om den och samla trophies jag aldrig tidigare trodde jag skulle kunna jaga på en Sony-konsol. Någon mer som är pepp på detta?