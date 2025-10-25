Logga in
Bli medlem
Framsida
Tester
Tester
Recensioner
Förhandstittar
Hårdvara & tillbehör
Testsystem
Forum
Forum
Aktiva trådar
Väntar på svar
Nyhetskommentarer
Mina följda trådar
Mina skapade trådar
Mina lästa trådar
Mina omnämnanden
Regler
Sök i forumet
FZ
High Score
Aktuell säsong
Avslutade säsonger
Spelreglerna
Quiz
Releaselistan
Arkiv
Merch
Mer
Quiz
Releaselistan
Arkiv
Merch
Forum
Köpes & säljes
Tråd
Shin Megami Tensei: Lucifer's Call Playstation 2
1
Skriv svar
idag 19:13
Permalänk
scaryfoot
Medlem
Medlem sedan:
jun 2019
Offline
Shin Megami Tensei: Lucifer's Call Playstation 2
340 kr inklusive porto
!
Anmäl
Redigera
Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter
Aktuella nyhetsdiskussioner
15 / 10
Windows 10-stödet upphör, används av omkring en tredjedel av Steam-spelarna
90
14 / 10
Final Fantasy VII-remakens final kommer "älskas av alla"
76
20 / 10
Battlefield 6-betyget låst – ensam ledare i FZ High Score
65
20 / 10
Nästa Xbox-generation är under utveckling, bedyrar Bond
58
11 / 10
Battlefield 6 - Kriget pågår för fullt men köerna är långa
52
12 / 10
Ubisoft ryktas ha lagt ned ett Assassin’s Creed som utspelade sig efter amerikanska inbördeskriget
50
14 / 10
Rapporter: Både PS6 och nästa Xbox släpps 2027 – tar olika vägar
49
13 / 10
Battlefield 6 peakar på 747 000 spelare på Steam – men EA App-"avbrott" drabbade spelare
48
22 / 10
Remedys vd kliver av – efter floppande FBC: Firebreak
44
21 / 10
Arc Raiders låg högt på Steam under helgens test
43
Nytt i forumet
Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
BF6 [Swe] Piraterna - Conquest - Large & Medium maps.
12
Gratis spel - Allmän tipstråd
1451
HALO REMAKE!!!
24
Shin Megami Tensei: Lucifer's Call Playstation 2
0
Stora Anime-tråden
1974
Nyhetstråden!
10105
Vatten smaksättning
99
Hollow Knight: Silksong-tråden
752
Senaste spelet du klarade?
1714
Världens bästa spel-låt: Grupp L - III
2
Obesvarade
Shin Megami Tensei: Lucifer's Call Playstation 2
0
Bytefest 2025 – nytt LAN i Dalsland
0
Arc raiders tråd för hitta spelkompisar
0
Gamla Blizzard-chefen om Xbox KOLLAPS
0
Världens bästa spel-låt: Grupp K - II
0
FZ Gaming #1
0
Testa gärna: Board Game Society 🎲
0
Världens bästa spel-låt: Grupp J - III
0
Världens bästa spel-låt: Grupp I - III
0
Veckans fynd, Xbox, PS4 och VHS för 875kr
0
Nytt i forumet
Ny expansion till Pacific Drive i samband med Game Pass-släppet
1
Snabbkollen – Sätt betyg på Battlefield 6!
43
BF6 [Swe] Piraterna - Conquest - Large & Medium maps.
12
Kommer Baldur’s Gate 3 släppas på Switch 2?
11
Gratis spel - Allmän tipstråd
1451
HALO REMAKE!!!
24
Shin Megami Tensei: Lucifer's Call Playstation 2
0
Stora Anime-tråden
1974
Nyhetstråden!
10105
Vatten smaksättning
99
Senaste testerna
Powerwash Simulator 2
18
Ninja Gaiden 4
14
Keeper
16
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
28
Asus Rog Xbox Ally X
71
Battlefield 6
150
Pokémon Legends: Z-A
21
Little Nightmares 3
13
Battlefield 6 (kampanjen)
38
Silent Hill f
56
Senaste medlemsrecensionerna
Death Stranding 2: On the Beach
30
Middle-Earth: Shadow of Mordor
3
Sonic Racing: Crossworlds - racing i flera dimensioner
8
Blue Prince - Det perfekta pusselspelet?
37
Finnigan Fox - en historia om att ha en räv bakom örat
1
Shovel Knight: King of Cards
8
Little Nightmares III är mer transportsträcka än skräck
14
The Room (Windows)
8
Månadens Medlemsrecension - September!
7
Assassin's Creed: Freedom Cry (Windows)
3
Externa nyheter
Hårdvarunytt från
SweClockers
Ny teknik spårar individer via Wifi
Idag
AMD:s nya proffskort AI PRO R9700 släpps på måndag
Idag
Sista chansen: "Jag överklockade min själ"
Igår
Asus ROG Xbox Ally X med Bazzite – Sänkt blodtryck och höjd prestanda
Igår
Noctua fyller 20 år av brunt
Igår
Windows slutar visa innehållet i nedladdade filer
Igår
Minisforums nya eGPU-docka har både Thunderbolt 5 och Oculink
Igår
Youtube tar upp kampen mot deepfakes
23 / 10
183 miljoner konton läckta i ny jättelista
23 / 10
Första Arrow Lake-S Refresh-processorn har läckt
23 / 10