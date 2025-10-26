Jag önskar att Nintendo hade achievements

Jag köpte switch 2 på releasen men har bara spelat Mario Kart några timmar av switch 2 spelen, sen har jag Pokemon Legends ZA, Bravely Default, Donkey Kong, Rune Factory Guardans of Azuma som ligger inplastade, och runt 50 inålastade switch spel som jag köpt på mig under åren. Fårra året använde jsg switchen kanske 10 timmar totalt. I veckan klarade jag ut bayonetta 3.

Något i princip alla konsoler och tjänster har idag achievements eller liknande. På Xbox 360 tiden jagade jag achievements som en galning men nu ser jag det bara som statistik. Jag älskar statistik när det gäller det mesta. Speltid, valresultat, hur mycket något har sålt, hur många spelare ett spel har

Man ser vad man spelat igenom, vad man har utfört, vilket datum man gjorde det och hur många andra som gjort samma. Till exempel var det jag och typ 3 % andra som spelat ut Gungrave på normal.

Detta är något jag saknar på Switch. Switch fukar mycket smidigare än stream deck när det gäller kompabilitet, smidighet och sånär det offlinevänligare. Den har betydligt bekvämare vikt med.

I helgen velade jag ifall jag ifall jag skullr köpa Grandia hd på switch eller PC, men det är inte kompatibelt med steam deck, så det blev switch ändå. Hade det varit play anywere hade det blivit ett köp på Xbox store.

Hade ni velat att Nintendo införde någon form av achievements till Switch 2?