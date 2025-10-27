Switchar för retrokonsoler

Hej,

Jag är i farten med att optimera min kabelhantering för allt fler gamla konsoler till min tv och försöker hitta den smidigaste lösningen (då tv:n tyvärr inte har tillräckligt med anslutningar). Jag är väldigt novis på detta område, och känner dessutom att jag redan köpt alldeles för mycket kablar och bråte som inte riktigt fungerat som tänkt så nu försöker jag hålla lite i pengarna istället för att "chansa" mig fram till något som fungerar.

Jag har hittat denna switch på amazon och funderar på om den ev. gör jobbet. Vad tror ni? Kommer den räcka eller finns det mer påkostade historier som gör ett märkbart bättre jobb? I bästa av världar ser jag gärna en switch utan analoga knappar där den själv matar signal när den märker att något är påslaget.

Det som ska kopplas in är SNES, N64, PSX, PS2, Xbox 360 och Dreamcast.