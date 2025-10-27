Tips på spel

Hej,

Har efter många år av spel-torka införskaffat en ny dator och tänkte jag skulle komma igång igen.

Eftersom jag är 40+, har två barn (9 & 12 år) på halvtid, jobbar, är med i styrelsen för BRF och har en flickvän plus andra aktiviteter så har jag som ni inser ganska begränsat med tid.

Så det jag efterfrågar är en lista på spel som måste spelas.

Senaste spelet som jag påbörjade på en dator var The Witcher 3 och då insåg jag att varken datorn eller tiden räcker till.

Det jag är sugen på är:

- The Witcher 3

- Cyberpunk

- Baldurs Gate 3

- Escape from Tarkov

Men jag inser att det finns massa fler roliga spel därute! Det behöver inte vara nya och inte heller inom samma genre som jag skrivit.

Sitter t ex med Day of the Tentacle just nu, men tanken är mer från 2015 och framåt.

Så kom med era måste-spel(!), era hall-of-fame!