Bytes: Monster Hunter Wilds mot nåt spel.

Vann en AMD spelkod på Moderskeppet 4 för spelet Monster Hunter Wilds. Då spelet inte är intressant för mig så byter jag gärna denna mot någon annan kul spelkod som är oclaimad.

Då detta är en kod som claimas via AMDs Redemption Portal (gissar jag på, inga instruktioner finns öht) så vet jag inte mot vilken speltjänst den hamnar på, har ingen erfarenhet av AMDs portal. Om någon har erfarenhet av deras portal så hojta gärna. Allt jag har är en lapp med en kod på.

Men om någon har en spelkod av ett spel av intresse så byter jag denna rätt upp och ner. Speltjänst kvittar eg för mig så länge det är för PC, så Steam, EGS, GOG, EA etc funkar för min del.